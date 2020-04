Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг переболела коронавирусом

Известная британская писательница Джоан Роулинг, которая прославилась благодаря серии книг о Гарри Поттере, заявила, что переболела коронавирусом. Об этом звезда рассказала в своем Twitter-аккаунте.

Читай также: Эмма Уотсон заявила, что отношения однополых пар - самые крепкие

В своей публикации 54-летняя знаменитость отметила, что у нее две недели назад появились симптомы COVID-19. Однако тест для подтверждения Джоан не сделала. Писательница лечилась дома под наблюдением своего супруга, анестезиолога Нила Майкла Мюррея.

Кроме того, Роулинг разместила в посте видео, где врач демонстрирует технику дыхания для тех, кто заразился коронавирусом. Писательница заявила, что эта техника помогла ей полностью выздороветь.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube