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Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг переболела коронавирусом

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Писательница призналась, что две недели лечилась дома под наблюдением мужа-врача.
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг переболела коронавирусом
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг переболела коронавирусом
Getty Images

Известная британская писательница Джоан Роулинг, которая прославилась благодаря серии книг о Гарри Поттере, заявила, что переболела коронавирусом. Об этом звезда рассказала в своем Twitter-аккаунте.

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В своей публикации 54-летняя знаменитость отметила, что у нее две недели назад появились симптомы COVID-19. Однако тест для подтверждения Джоан не сделала. Писательница лечилась дома под наблюдением своего супруга, анестезиолога Нила Майкла Мюррея. 

Кроме того, Роулинг разместила в посте видео, где врач демонстрирует технику дыхания для тех, кто заразился коронавирусом. Писательница заявила, что эта техника помогла ей полностью выздороветь.

“Пожалуйста, посмотрите этот документ из больницы Квинс, чтобы понять, как облегчить респираторные симптомы. За последние 2 недели у меня были все симптомы С19 (хотя не были проверены), и я сделала это по совету мужа доктора. Я полностью выздоровела и техника очень помогла“, - написала Роулинг.

Ранее Джоан Роулинг попала в скандал из-за неприязни к трансгендерам.

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Теги: Гарри Поттер, Джоан К. Роулинг, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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