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Автор книг о Гарри Поттере попала в скандал из-за неприязни к трансгендерам

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Писательница нарвалась на критику в Сети из-за неоднозначного заявления в адрес ЛГБТ.

Автор книг о Гарри Поттере попала в скандал из-за неприязни к трансгендерам
Автор книг о Гарри Поттере попала в скандал из-за неприязни к трансгендерам
instagram.com/joinfo

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Известную британскую пистельницу Джоан Роулинг, которая написала серию книг о волшебнике Гарри Поттере, раскритиковали в Twitter за неприязнь к трансгендерам. Как пишет The New York Times, автор “Гарри Поттера” поддержала исследовательницу Майю Форстейтер, уволенную из аналитического центра в Лондоне (Великобритания) за критику ЛГБТ-сообщества в соцсетях.

На этой неделе исследовательница, которая открыто заявляла, что “невозможно сменить пол” - получила решение суда по трудовым спорам - решение было не в ее пользу. Суд отметил, что взгляды Форстейтер не защищены британским законодательством и недостойны уважения в демократическом обществе.

Роулинг, узнав об истории Форстейер, выложила в Сеть пост в ее поддержку.

Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Спите с любым совершеннолетним человеком, который дал согласие. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за мнение, что пол реален? - написала Роулинг.

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Активисты и защитники ЛГБТ-общества буквально "встали на дыбы" - и из-за твита Роулинг скандал набирает оборотов не только в Великобритании, но и во всем мире. 

В этом контексте, в прессе вспоминают, что в 2018 году Роулинг уже критиковали оказывалась за шаг от скандала. Тогда за лайк твиту, в котором транссексуальных женщин называли “мужчинами в платьях” - писательница получила изрядную порцию критику в Сети. В то время представитель автора заявила прессе, что у писательницы был “момент среднего возраста” и она случайно нажала на кнопку “нравится”.

Ранее мы писали, что на экс-супруга Майли Сайрус подали в суд из-за снимка в Instagram.

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Теги: Джоан К. Роулинг, трансгендер, ЛГБТ
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Источник: IVONA bigmir)net

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