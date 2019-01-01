Писательница нарвалась на критику в Сети из-за неоднозначного заявления в адрес ЛГБТ.

Автор книг о Гарри Поттере попала в скандал из-за неприязни к трансгендерам instagram.com/joinfo

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Известную британскую пистельницу Джоан Роулинг, которая написала серию книг о волшебнике Гарри Поттере, раскритиковали в Twitter за неприязнь к трансгендерам. Как пишет The New York Times, автор “Гарри Поттера” поддержала исследовательницу Майю Форстейтер, уволенную из аналитического центра в Лондоне (Великобритания) за критику ЛГБТ-сообщества в соцсетях.

На этой неделе исследовательница, которая открыто заявляла, что “невозможно сменить пол” - получила решение суда по трудовым спорам - решение было не в ее пользу. Суд отметил, что взгляды Форстейтер не защищены британским законодательством и недостойны уважения в демократическом обществе.

Роулинг, узнав об истории Форстейер, выложила в Сеть пост в ее поддержку.

Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Спите с любым совершеннолетним человеком, который дал согласие. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за мнение, что пол реален? - написала Роулинг.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 декабря 2019 г.

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Активисты и защитники ЛГБТ-общества буквально "встали на дыбы" - и из-за твита Роулинг скандал набирает оборотов не только в Великобритании, но и во всем мире.

В этом контексте, в прессе вспоминают, что в 2018 году Роулинг уже критиковали оказывалась за шаг от скандала. Тогда за лайк твиту, в котором транссексуальных женщин называли “мужчинами в платьях” - писательница получила изрядную порцию критику в Сети. В то время представитель автора заявила прессе, что у писательницы был “момент среднего возраста” и она случайно нажала на кнопку “нравится”.

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