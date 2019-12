Автор книг о Гарри Поттере попала в скандал из-за неприязни к трансгендерам

Читай также: “All I Want for Christmas Is You“: Мэрайя Кэри выпустила новую версию клипа

Известную британскую пистельницу Джоан Роулинг, которая написала серию книг о волшебнике Гарри Поттере, раскритиковали в Twitter за неприязнь к трансгендерам. Как пишет The New York Times, автор “Гарри Поттера” поддержала исследовательницу Майю Форстейтер, уволенную из аналитического центра в Лондоне (Великобритания) за критику ЛГБТ-сообщества в соцсетях.

На этой неделе исследовательница, которая открыто заявляла, что “невозможно сменить пол” - получила решение суда по трудовым спорам - решение было не в ее пользу. Суд отметил, что взгляды Форстейтер не защищены британским законодательством и недостойны уважения в демократическом обществе.

Роулинг, узнав об истории Форстейер, выложила в Сеть пост в ее поддержку.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill