Звезда "Гарри Поттера" удивил неожиданным фактом о съемках первой части

Том Фелтон признался, что в первом фильме о Гарри Поттере снимался его родственник.

Британский актер Том Фелтон поделился с поклонниками ранее неизвестным фактом о съемках фильма “Гарри Поттер и философский камень“. Исполнитель роли Драко Мелфоя признался, что в картине также снимался один с его родственников.

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Так, на своей странице в Инстаграм 32-летний артист рассказал, что в массовке играл его дедушка. Том опубликовал кадр из фильма, где можно увидеть исполнителя роли Ли Джордана, актера Люка Янгблада и пожилого мужчину с бородой, который и является дедушкой Фелтона.

“Это Ли Джордан... и мой дедушка, мой настоящий дедушка (слева)“, - подписал фото звезда “Поттерианы“.

Дедушка Тома Фелтона Скриншот

Ранее сообщалось, что Руперт Гринт прокомментировал роман Эммы Уотсон и Тома Фелтона.

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