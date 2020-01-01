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Эмма Уотсон заявила, что отношения однополых пар - самые крепкие

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Звезда "Гарри Поттера" высказалась об отношениях пар с нетрадиционной ориентацией.
Эмма Уотсон заявила, что отношения однополых пар - самые крепкие
Эмма Уотсон заявила, что отношения однополых пар - самые крепкие
Getty Images

Популярная британская актриса Эмма Уотсон, наиболее известная по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, дала интервью изданию Teen Vogue, в котором рассказала о своем отношении к бракам.

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29-летняя звезда заявила, что традиционным парам сложнее построить крепкие отношения, потому что мужчины и женщины не умеют друг друга слушать. Эмма призналась, что считает однополые отношения самыми здоровыми. По словам актрисы, ЛГБТ-пары умеют договариваться.

“Мне кажется, что отношения в паре не обязательно должны соответствовать традиционным моделям. Люди должны больше говорить друг с другом, разделять задачи, труд и ответственность. Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения“, - поделилась артистка.

Напомним, ранее Эмма Уотсон впервые рассказала о болезни мамы.

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Теги: Эмма Уотсон
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Источник: Ivona bigmir)net

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