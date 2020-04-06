"Мне на пенсию пора?": Седокова с яркой прической шокировала заявлением

Артистка отметила, что засомневалась в том, нужна ли она публике .

"Мне на пенсию пора?": Седокова с непривычной прической шокировала заявлением instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова показала новую прическу и удивила неожиданным признанием в Сети. В Инстаграм Анна выставила фото с ярким макияжем и прической “рожками“, отметив, что такой эксперимент со внешностью провела в прямом эфире, общаясь с подписчиками.

Кроме того, Анна обсудила с поклонниками важный для нее вопрос - как научиться принимать себя и других, такими как есть.

Сегодня в прямом эфире, мы учились не только делать концертный яркий мэйк, но и принимать. И если с приятием себя у нас как-то получается, то с другими не очень.



Для меня @evelinagrand или @zaza.napoli или @roxyyyhart это прежде всего Артисты. Артисты в своих амплуа. Роскошные, смешные, яркие и безусловно резонансные. Я обожаю @rupaulofficial и именно после просмотра сериала AJ и Королева, я решила снимать своё шоу. Без предупреждений и разделений на чёрное и белое.



Я обожаю сериал Pose и вижу в нем потрясающих Артистов. Искусство танца, музыки и трагедию быть не понятыми и осуждаемыми во всем. Каждый видит то, что близко ему ❤️, - написала Анна.

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Говоря о неприятии, Седокова пожаловалась на постоянное осуждение со стороны публики. Артистка даже отметила, что критика в Сети порой наталкивает ее на мысль, что “пора бы уже на пенсию“, однако позитивные отзывы окрыляют артистку и дают силы творить дальше:

Я человек, которого десятилетиями осуждают за не правильную длинны платья, откровенные слова, семейные статусы, количество моих детей. Я знаю, как быть целью для насмешек и осуждений. Я чувствую эту боль и очень хочу, чтоб на ее месте расцвела любовь, - сообщила Анна.



Сегодня в прямом эфире я говорила с девочкой подписчицей которая застряла в Тайланде, Иваном из Екатеринбурга и малышкой из Казани, которая на конкурсе пела Шантарам ❤️ И я впервые за долгое время почувствовала себя любимой, как артист (не как женщина), как певица, как личность.



Все эти цифры и статистика, лайки и просмотры заставляют меня сомневаться в себе, нужна ли я вам. Может уже мне на пенсию пора, столько лет уже ) Но сегодня я почувствовала, что нужна ❤️

Вместо осуждения или желания уличить другого недостаточной святости, нам всем нужно чуть побольше любви. Особенно в этот сложный для нас всех момент ❤️

Я люблю вас ❤️, - написала Седокова.

"Мне на пенсию пора?": Седокова с непривычной прической шокировала заявлением instagram.com/annasedokova

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Фолловеры поддержали Анну и отметили, что ценят не только ее певческий талант, но и искренность:

Анечка!!!! Даже не держите мыслей что вы как певица не нужны. Вы ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!!!!

Вы шикарная девушка, мама прекрасных малышей, просто очень клёвая, мы вас любим ❤️❤️

Моя любимая певица и просто потрясающий человечек))... Искренняя и настоящая))))

Дорогая, я горжусь и восхищаюсь Вами❤️Самое главное - искренность, доброта и любовь 🌸! Не нужно ничего бояться и вперёд только вперёд!

Невероятно красиво ❤️😍🔥🔥🔥

Делайте это для себя и о себе, а мы будем сопереживать, радоваться, любить и быть счастливыми вместе с вами 😘, - написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Седокову раскритиковали за пост о деньгах.

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