Зажгла на баскетбольном кольце: Седокова с возлюбленным повеселили Сеть
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Певица Анна Седокова развеселила Сеть новым видео со своим молодым избранником латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В Инстаграм артистка показала, как они с любимым проводят время на баскетбольной площадке, а потом Янис помогает Анне повиснуть на баскетбольном кольце.
Эпатажная артистка позирует в ярко-оранжевом комбинезоне и лучезарно улыбается на камеру.
Когда у тебя завершили ВТБ Лигу и ты кидаешь в кольцо все оранжевое 😂
My Hero @janis.timma и я в самом красивом костюме🧡, - подписала видео Анна.
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Фолловеры Седоковой пришли в восторг от видео и назвали парочку идеальной семьей:
- Вот это да очень смешно 😂 не знала что так можно 🤣🤣🤣
- Вы с Янисом такие милые 😍
- Яка ви нереально красива пара❤️Щастя вам і вашій сім'ї 🙏
- Как это мило)
- Анечка, вы прекрасны 😍😍😍
- Костюм👍👍
- Ааааа😃😃😃 крутооо👍👍👍 как😘😘, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова перечислила работы, на которые ее не взяли.
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