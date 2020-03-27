Артистка показала, как Янис Тимма подсаживает ее к баскетбольному кольцу - видео очень понравилось фолловерам.

Зажгла на баскетбольном кольце: Седокова с возлюбленным повеселили Сеть instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова развеселила Сеть новым видео со своим молодым избранником латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В Инстаграм артистка показала, как они с любимым проводят время на баскетбольной площадке, а потом Янис помогает Анне повиснуть на баскетбольном кольце.

Эпатажная артистка позирует в ярко-оранжевом комбинезоне и лучезарно улыбается на камеру.

Когда у тебя завершили ВТБ Лигу и ты кидаешь в кольцо все оранжевое 😂

My Hero @janis.timma и я в самом красивом костюме🧡, - подписала видео Анна.

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Фолловеры Седоковой пришли в восторг от видео и назвали парочку идеальной семьей:

Вот это да очень смешно 😂 не знала что так можно 🤣🤣🤣

Вы с Янисом такие милые 😍

Яка ви нереально красива пара❤️Щастя вам і вашій сім'ї 🙏

Как это мило)

Анечка, вы прекрасны 😍😍😍

Костюм👍👍

Ааааа😃😃😃 крутооо👍👍👍 как😘😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова перечислила работы, на которые ее не взяли.

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