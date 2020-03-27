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Зажгла на баскетбольном кольце: Седокова с возлюбленным повеселили Сеть

Комментариев: 1
Артистка показала, как Янис Тимма подсаживает ее к баскетбольному кольцу - видео очень понравилось фолловерам.

Зажгла на баскетбольном кольце: Седокова с возлюбленным повеселили Сеть
Зажгла на баскетбольном кольце: Седокова с возлюбленным повеселили Сеть
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова развеселила Сеть новым видео со своим молодым избранником латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В Инстаграм артистка показала, как они с любимым проводят время на баскетбольной площадке, а потом Янис помогает Анне повиснуть на баскетбольном кольце.

Эпатажная артистка позирует в ярко-оранжевом комбинезоне и лучезарно улыбается на камеру.

Когда у тебя завершили ВТБ Лигу и ты кидаешь в кольцо все оранжевое 😂
My Hero @janis.timma и я в самом красивом костюме🧡, - подписала видео Анна.

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Фолловеры Седоковой пришли в восторг от видео и назвали парочку идеальной семьей: 

  • Вот это да очень смешно 😂 не знала что так можно 🤣🤣🤣
  • Вы с Янисом такие милые 😍
  • Яка ви нереально красива пара❤️Щастя вам і вашій сім'ї 🙏
  • Как это мило)
  • Анечка, вы прекрасны 😍😍😍
  • Костюм👍👍
  • Ааааа😃😃😃 крутооо👍👍👍 как😘😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова перечислила работы, на которые ее не взяли. 

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, баскетбол
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.03.2020, 18:11
Оценка:  +1
pусский
Анька даже в воздухе пиарит свою сраньку!
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