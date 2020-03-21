Артистка посоветовала подписчикам рецепт полезного домашнего шота.

Неожиданно: Седокова показала, как укрепляет иммунитет с Янисом Тиммой instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова проводит карантин со своим молодым бойфрендом латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и активно делится лайфхаками, как использовать этот период эффективно. На этот раз пара показала в Инстаграм видео, в котором они пьют витаминный шот, укрепляющий иммунитет. В кадре Анна чокается рюмками с Тиммой, после чего он выпивает жидкость и забавно "смакует" напиток.

В описании Анна опубликовала рецепт напитка с имбирем, лимоном, зеленью, чесноком и куркумой, который, по словам Седоковой, напоминает "острую хреновуху". Также артистка отметила, что всегда хотела приготовить такой напиток, но теперь, во время эпидемии коронавируса, он оказался особенно актуальным.

Время подумать о себе, ведь мы всегда знали, что вредно, а что полезно. Я вот всегда хотела готовить дома шоты для иммунитета, но всегда было не до этого, а сейчас самое время. Штука полезная и очень сейчас необходимая.



Нужна хорошая соковыжималка, которая выжимает траву. Чистим имбирь, лимон, можно зелень любую, сегодня добавила ещё три зубчика молодого чеснока ( амбрэ не появилось 😂), щепотку кайенского перца и волшебная куркума.

Куркума выводит из организма токсины и вредные вещества, так как имеет в своем составе антиоксиданты, которые «убивают» свободные радикалы.

Ученые считают, что пряность карри благотворно влияет при болезни Альцгеймера, выводит лишнюю воду из организма, уменьшает отеки при артрите. Также куркума блокирует раковые клетки, предупреждает рак молочной железы.

Острый привкус куркумы помогает бороться с вирусами и плохими бактериями, поэтому приправа полезна при всеразличных воспалениях.



В Калифорнии такие шотики продаются в маленьких бутылочках в крупных спорт клубах и магазинах со здоровой едой. Это немного остро, не B52, конечно, но по вкусу как острая хреновуха 😂

Я свой секрет рассказала, давайте теперь вы. Что принимаете для здоровья? Чем поднимаете иммунитет у себя и деток? - написала Седокова.

Некоторые подписчики Седоковой, посмотрев, видео, пристыдили артистку, что она "спаивает спортсмена". Другие же поблагодарили Седокову за рецепт и умилились тем, что пара все делает вместе.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала о работах, на которые ее не брали.

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