Артистка отметила, что с дипломом ведущей очень долго не могла устроиться на работу по специальности .

"Была для них не слишком хороша": Седокова вспомнила работы, куда ее не взяли instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которую считают одной из самых сексапильных участниц за всю историю группы ВИА Гра, стала телеведущей. В Инстаграм Анна похвасталась, что уже отсняла первый выпуск нового откровенного шоу об отношениях и сексе #Квартира69, которое будет вести. В связи с этим эпатажная артистка вспомнила, как долго пыталась устроиться на работу телеведущей - и сколько раз ей отказывали.

Седокова отметила, что имея профильное образование - добивалась своей мечты не один год. В конце поста звезда посоветовала всем быть такими же упорными и следовать своей цели, даже если это требует больших усилий.

К публикации Анна добавила яркое фото, на котором позирует с волосами цвета “цикламен“.

В восемь вечера пришла осознанность. Все позади. Мы сняли #Квартира69



От идеи до осуществления 2,5 месяца, миллиард препятствий и команда неординарных сумасшедших. С мировой пандемией я ещё не боролась, но должна вам признаться.

Я вас обманула. Меня не взяли на телек. Я хотела на Матч Тв, но мне сказали я не интересна. Мне не предложили вести ни на Пятнице ни на ТНТ. Меня не взяли вести на Первый, меня не взяли в жюри на НТВ.

Мне предлагали вести какую-то рубрику про детское питание и объявлять хит-парад: невероятная Лобода на первом месте нашего чарта! Согласна. Объявила, но каждый раз, проходя мимо камер, я чувствовала, как меня туда тянет. Как я жадно хочу создать. Я умею. Я знаю.



Диплом о высшем образовании по специальности Ведущая . Я же могу ! Вот она я!! Но я все время была недостаточно хороша для них. Больших боссов на ТВ, знаете как тот человек , который занимает постоянно второе место )) Да и мной очень сложно управлять, невозможно. Я же врать не люблю, не умею.



И вот проснувшись однажды утром я поняла, что для того, чтобы осуществить свою мечту, тебе не нужно одобрение других. Я просто написала тут в инсте - Я буду делать шоу, кто со мной...

Я не знаю, что будет дальше. Мы все сегодня в счастливом ауте и невероятной любви от того, что создали.

Спасибо моей команде , спасибо моим героям ❤️ Вы невероятные и я за вас всех порву ! Я вас взяла ! А вы взяли меня !!!

И все, о чем я сейчас мечтаю, чтобы нас взял наш зритель ❤️❤️❤️

#скоро @69apt



Боритесь за свои мечты, собирайте свою команду , идите за теми, кто в вас верит!

Все будьте хорошо, обещаю ❤️, - написала Анна.

"Была для них не слишком хороша": Седокова вспомнила работы, куда ее не взяли instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Седокову раскритиковали в Сети за постельную сцену.

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