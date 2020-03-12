Артистка поделилась с подписчиками своими опасениями, что не сможет полететь к дочери.

Подобрала маску под платье: Седокова "нагнала паники" из-за коронавируса instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова рассказала о своей панике на фоне распространения китайского коронавируса. Звезда написала эмоциональный пост в Инстаграм, отметив, что стала особенно переживать, когда власти США запретили въезд в страну, где живет ее средняя дочь Моника.

Также Анна поделилась, что возмущена отсутствием более полной информации о коронавирусе и средствах защиты от него. К публикации Седокова добавила фото в леопардовом платье с очень глубоким декольте и маске в тон.

Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас.



Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит я не смогу увидеть Мо 😭 Потом оказалось. что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация.



Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но неизвестно на какой срок. Границы закрываются, люди в панике и единственное, что мы можем делать, это Мыть Руки ????? Мыть руки , Карл !!!!

На официальном сайте ещё советуют чихать в локоть. Мыть руки и чихать, - возмутилась Седокова.

Кроме того, артистка попросила совета у подписчиков, как еще можно уберечься от страшного вируса.

У кого-то есть хоть какая-то информация? Как лечить, где сдать анализ, что принимать для профилактики.



Ясно, что не паниковать, но я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы ещё больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет чтобы выжить... Что же делать? - написала Седокова.

Подобрала маску под платье: Седокова "нагнала паники" из-за коронавируса instagram.com/annasedokova

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