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Подобрала маску под платье: Седокова "нагнала паники" из-за коронавируса

Комментариев: 1
Артистка поделилась с подписчиками своими опасениями, что не сможет полететь к дочери.

Подобрала маску под платье: Седокова
Подобрала маску под платье: Седокова "нагнала паники" из-за коронавируса
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова рассказала о своей панике на фоне распространения китайского коронавируса. Звезда написала эмоциональный пост в Инстаграм, отметив, что стала особенно переживать, когда власти США запретили въезд в страну, где живет ее средняя дочь Моника.

Также Анна поделилась, что возмущена отсутствием более полной информации о коронавирусе и средствах защиты от него. К публикации Седокова добавила фото в леопардовом платье с очень глубоким декольте и маске в тон.

Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас.

Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит я не смогу увидеть Мо 😭 Потом оказалось. что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация.

Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но неизвестно на какой срок. Границы закрываются, люди в панике и единственное, что мы можем делать, это Мыть Руки ????? Мыть руки , Карл !!!!
На официальном сайте ещё советуют чихать в локоть. Мыть руки и чихать, - возмутилась Седокова.

Кроме того, артистка попросила совета у подписчиков, как еще можно уберечься от страшного вируса.

У кого-то есть хоть какая-то информация? Как лечить, где сдать анализ, что принимать для профилактики.

Ясно, что не паниковать, но я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы ещё больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет чтобы выжить... Что же делать? - написала Седокова.

Подобрала маску под платье: Седокова
Подобрала маску под платье: Седокова "нагнала паники" из-за коронавируса
instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Деми Роуз успокоила поклонников голой грудью.

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.03.2020, 16:50
Оценка:  +1
pусский
Анькина сранька впервые не действует, у неё началась паника!
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