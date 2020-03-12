Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом
Читай также: “Запасаюсь едой“: Рэперша Cardi В запаниковала из-за коронавируса
Пока остальные знаменитости постят фото в защитных масках и дают подписчикам советы, как уберечься от коронавируса, британская модель Деми Роуз успокаивает фолловеров по-своему. В Инстаграм девушка, которая сейчас катается на лыжах в швейцарский Альпах, добавила несколько снимков с голой грудью.
Деми позирует в одних лыжных штанах с подтяжками, которые, собственно, и стали единственной одеждой, прикрывшей соски Деми. В описании фигуристая знаменитость отметила, что познала важное искусство - всегда оставаться спокойной.
Это тонкое искусство - не волноваться, - написала Деми.
Посмотрим, сработает ли такая терапия на подписчиков модели - ее красота, и вправду, отвлекает от переживаний.
Ранее мы писали, что Деми Роуз засветила прелести в откровенном купальнике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
Бабы всех стран, присоединяйтесь - отпугните коронавирус голыми сиськами и жопами!