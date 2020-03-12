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Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом

Комментариев: 1
Модель оригинально успокаивается во время всеобщей паники из-за вируса.

Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом
Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом
instagram.com/demirosemawby

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Пока остальные знаменитости постят фото в защитных масках и дают подписчикам советы, как уберечься от коронавируса, британская модель Деми Роуз успокаивает фолловеров по-своему. В Инстаграм девушка, которая сейчас катается на лыжах в швейцарский Альпах, добавила несколько снимков с голой грудью.

Деми позирует в одних лыжных штанах с подтяжками, которые, собственно, и стали единственной одеждой, прикрывшей соски Деми. В описании фигуристая знаменитость отметила, что познала важное искусство - всегда оставаться спокойной.

Это тонкое искусство - не волноваться, - написала Деми.

Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом
Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом
instagram.com/demirosemawby

Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом
Почти без ничего: Деми Роуз удивила подписчиков пикантным нарядом
instagram.com/demirose

Посмотрим, сработает ли такая терапия на подписчиков модели - ее красота, и вправду, отвлекает от переживаний.

Ранее мы писали, что Деми Роуз засветила прелести в откровенном купальнике.

 

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Теги: Деми Роуз, грудь, Коронавирус
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  12.03.2020, 16:22
Оценка:  +2
русский
И правильно!!!
Бабы всех стран, присоединяйтесь - отпугните коронавирус голыми сиськами и жопами!
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