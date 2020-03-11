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Бровастая бусинка: Седокова с ярким макияжем анонсировала проект о сексе

Комментариев: 1
Артистка сообщила, что скоро приступает к съемкам шоу Квартиры69.

Бровастая бусинка: Седокова с ярким макияжем анонсировала проект о сексе
Бровастая бусинка: Седокова с ярким макияжем анонсировала проект о сексе
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова снова эпатировала своих подписчиков. В Инстаграм звезда выставила фото в ярком образе и сообщила о старте своего авторского проекта - шоу о сексе “Квартиры69“. На фото из публикации Седокова  предстала с густо накрашенными бровями и волосами, завитыми в тугие косицы.

Привет💋.
Ну что, пожалуй, настало время открывать карты, вернее двери моей “Квартиры69“ @69apt 🎂 .
Совсем скоро мы приступим к съёмкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и... #Квартира69 или @69apt - это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет.

И сейчас я ищу самых ярких и красивых людей, которые первые будут приглашены ко мне.
Если ты яркая личность, о которой должны узнать все, если ты настоящий артист или великий актёр, если у тебя великолепный юмор и самоирония, если ты любишь сцену, танцы, зажигать и немного чёрный юмор, то я приглашу тебя стать частью моего нового шоу. Будем вместе разрушать стандарты.

Напиши в комментах, что хочешь ко мне в гости и отправь мне в Директ @69apt свою визитку ( видео, которое максимально выражает твою артистичность ). Я жду ❤️
И... вы даже не представляете, как это будет круто! Пожелайте нам удачи и счастья! Ну и здоровья 😂🤗, - написала Анна.

Бровастая бусинка: Седокова с ярким макияжем анонсировала проект о сексе
Бровастая бусинка: Седокова с ярким макияжем анонсировала проект о сексе
instagram.com/annasedokova

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Подписчики уделили в комментариях максимум внимания широким бровям артистки:

  • Моя ж ты бусинка бровастая😘😆, - написала телеведущая Леся Никитюк.
  • Ох, уж эти брови...
  • Такая красивая😍😍😍,но зачем эти брови🙄?
  • Это не брови этот зависть Брежнева!! Нет пределу совершенству а у Седаковой ширине бровей...
  • Ты Бровер!
  • У Брежнева было круче!!!😂
  • Какая красивая😻😻😻, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала в клипе своего бойфренда.

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Теги: анна седокова, макияж, секс, шоу
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  11.03.2020, 15:50
Оценка:  0
pусский
Бусинка бровастая?! Там писенька сверхъебливая, или попонька неразрывная, но нихуя не бусинка, Анька бреет на пизде и эпилирует анус, это все подтвердят!
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