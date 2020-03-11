Бровастая бусинка: Седокова с ярким макияжем анонсировала проект о сексе

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Певица Анна Седокова снова эпатировала своих подписчиков. В Инстаграм звезда выставила фото в ярком образе и сообщила о старте своего авторского проекта - шоу о сексе “Квартиры69“. На фото из публикации Седокова предстала с густо накрашенными бровями и волосами, завитыми в тугие косицы.

Привет💋.

Ну что, пожалуй, настало время открывать карты, вернее двери моей “Квартиры69“ @69apt 🎂 .

Совсем скоро мы приступим к съёмкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и... #Квартира69 или @69apt - это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет.



И сейчас я ищу самых ярких и красивых людей, которые первые будут приглашены ко мне.

Если ты яркая личность, о которой должны узнать все, если ты настоящий артист или великий актёр, если у тебя великолепный юмор и самоирония, если ты любишь сцену, танцы, зажигать и немного чёрный юмор, то я приглашу тебя стать частью моего нового шоу. Будем вместе разрушать стандарты.



Напиши в комментах, что хочешь ко мне в гости и отправь мне в Директ @69apt свою визитку ( видео, которое максимально выражает твою артистичность ). Я жду ❤️

И... вы даже не представляете, как это будет круто! Пожелайте нам удачи и счастья! Ну и здоровья 😂🤗, - написала Анна.