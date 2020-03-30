Певица отметила, что решила в карантин одеваться не менее эффектно, чем обычно.

"Поняла, что семейная жизнь под угрозой": Седокова удивила заявлением в Сети instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова удивила Сеть неожиданным признанием. В Инстаграм артистка написала, что благодаря карантину создала коллекцию привлекательной домашней одежды для женщин.

Анна объяснила, что идея такого бизнеса пришла ей в голову после того, как она несколько недель подряд проходила по дому в "трениках" и "маечках", которые, по мнению артистки, чуть не загубили ее семейную жизнь.

К публикации Седокова добавила фото в ярко-салатовом костюме пижамного типа в обнимку с молодым бойфрендом баскетболистом Янисом Тиммой.

Вот уже почти год, как я люблю этого парня. Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома 😂

И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя, в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет. я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну, потому что одно дело носить треники дома один вечерочек, а на следующий день показаться ему в концертном платье, а другое дело треники 20 дней на карантине.



Я приехала в офис, достала самый яркий и нежный бархат, сексуальный гепюр и создала линию домашней одежды в которой не стыдно ходить перед любимым. Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой: "Анечка, а я все не знала, как вам сказать". 😂😂 Видимо, все было очень плохо 😂

Теперь, все хорошо), - написала Седокова.

"Поняла, что семейная жизнь под угрозой": Седокова удивила заявлением в Сети instagram.com/annasedokova

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Фолловеры по-разному отреагировали на пост Анны: часть похвалил артистку за "спасение семей", однако некоторые подписчики написал, что это не столь важная проблема.

Всем надо , меня тоже видимо скоро выгонят из дома 😂, - написала ведущая Екатерина Гусева.

Аня, Вы огонь и в трениках и в мешке и конечно, в концертном костюме. 🌹

Вы бы видели меня, в чем я дома хожу😭😭😭

Ахаха 😂😂 Слова няни 😂😂

Домашняя одежда это вообще секси 😍🔥

Блин это так смешно))) потому что правда

Какой бред, - написали в Сети.

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