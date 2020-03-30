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Женский портал
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"Поняла, что семейная жизнь под угрозой": Седокова удивила заявлением в Сети

Комментариев: 3
Певица отметила, что решила в карантин одеваться не менее эффектно, чем обычно.

"Поняла, что семейная жизнь под угрозой": Седокова удивила заявлением в Сети
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова удивила Сеть неожиданным признанием. В Инстаграм артистка написала, что благодаря карантину создала коллекцию привлекательной домашней одежды для женщин.

Анна объяснила, что идея такого бизнеса пришла ей в голову после того, как она несколько недель подряд проходила по дому в "трениках" и "маечках", которые, по мнению артистки, чуть не загубили ее семейную жизнь.

К публикации Седокова добавила фото в ярко-салатовом костюме пижамного типа в обнимку с молодым бойфрендом баскетболистом Янисом Тиммой.

Вот уже почти год, как я люблю этого парня. Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома 😂
И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя, в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет. я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну, потому что одно дело носить треники дома один вечерочек, а на следующий день показаться ему в концертном платье, а другое дело треники 20 дней на карантине.

Я приехала в офис, достала самый яркий и нежный бархат, сексуальный гепюр и создала линию домашней одежды в которой не стыдно ходить перед любимым. Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой: "Анечка, а я все не знала, как вам сказать". 😂😂 Видимо, все было очень плохо 😂
Теперь, все хорошо), - написала Седокова.

"Поняла, что семейная жизнь под угрозой": Седокова удивила заявлением в Сети
instagram.com/annasedokova

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Фолловеры по-разному отреагировали на пост Анны: часть похвалил артистку за "спасение семей", однако некоторые подписчики написал, что это не столь важная проблема.

  • Всем надо , меня тоже видимо скоро выгонят из дома 😂, - написала ведущая Екатерина Гусева.
  • Аня, Вы огонь и в трениках и в мешке и конечно, в концертном костюме. 🌹
  • Вы бы видели меня, в чем я дома хожу😭😭😭
  • Ахаха 😂😂 Слова няни 😂😂
  • Домашняя одежда это вообще секси 😍🔥
  • Блин это так смешно))) потому что правда
  • Какой бред, - написали в Сети.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, семейная жизнь, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 14:05
Оценка:  0
гость
Ибланша, что еще сказать...
Nicol    30.03.2020, 13:51
Оценка:  0
Nicol
"достала нежный бархат, сексуальный гепюр" Слово "ГИПЮР" пишется через И. Вот бестолочь...
navigator2    30.03.2020, 13:04
Оценка:  0
navigator2
анька хороша фдуфанька
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