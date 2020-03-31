Певица написала. что переживает за своих музыкантов, которые сидят без зп во время карантина - и нарвалась на критику в Сети .

"Может, вам скинуться, уважаемая?": Седокову раскритиковали за пост о деньгах instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая на днях сообщила, что создает коллекцию стильной женской одежды для дома, нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм артистка добавила фото с возлюбленным Янисом Тиммой. В кадре Анна лежит на груди у полуобнаженного Тиммы, прикрыв лицо тканевой маской для лица.

Фото сопровождал эмоциональный пост о неприятных последствиях карантина, который сильно ударил по карману, из-за чего артистка не в состоянии выплатить зарплату людям, которые на нее работают.

#карантин это проверка на прочность.



Семья. Бизнес. Команда. Я вот сейчас в таком ах*у. Услышала про 14 апреля. Расслышала про 14 апреля. Создала группу быстрого реагирования в компании. Налила себе джин тоник, двойной джин и предупредила семью, что из комнаты не выйду.



Я не понимаю, как дальше. Я ответственна за людей. Я хочу написать вам о том, какие миленькие фильмы смотрю и как классненько все у меня, но у меря 20 сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта и я ещё должна вернуть предоплаты..., - написала Анна.

Далее артистка еще более эмоционально описала свое состояние и даже отметила, что пьет успокоительное:

Я выпила 2 таблетки Валерианки. Помедитировала. Подумала о хорошем, но я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты. Работа была моим смыслом и тем, что спасало меня всю жизнь.

Я была в разном дерьме, но работа! Она всегда была со мной . Всегда выручала, а сегодня ... Небеса, пожалуйста, дайте нам сил. Дайте нам разума. Дайте нам легкомысленности, чтобы просто переждать и не думать о завтра.



Я хочу постить веселые видео в тик токе, переодевая своего парня в мое платье. Я хочу стать девушкой из Тик тока, но я человек Инстаграм и хоть он нас никогда не поддерживал и клал на нас, но люблю наши длинные посты. Я люблю говорить с вами. Я люблю ваши комментарии, которые действительно важны для меня. Я люблю свою работу. Люблю своих сотрудников и моих коллег.



Люблю и верю, что когда все это закончится, мы все станем сильнее! И если вы со мной, если вы верите в настоящее, то просто дайте мне 🤚🏼, - предложила Анна.

"Может, вам скинуться, уважаемая?": Седокову раскритиковали за пост о деньгах instagram.com/annasedokova

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Подписчики Седоковой по-разному отреагировали на пост артистки: часть фолловеров написали слова поддержки, однако многие отметили в комментариях, что с трудностями столкнулись все, не только Седокова:

Может вам скинуться? Помочь деньгами. Поживите как все. Плачет она

У любого бизнесмена должны быть запасы, вы о чем 🤦🏻‍♀️ на зп 20 человек которых хотя бы хватало, 20 это же не 2000 на заводе

Вирус прировняет богатых и бедных. Перед бедой все равны.

Какое 14 апреля? Очнитесь! Минимум 1 мая!

Сейчас нужно просто переждать.... тяжело абсолютно всем. И морально и физически и материально

Как в точку!!! Особенно , когда ты несёшь ответственность за твоих работников 😭😭😭 такая же ситуация ! Поэтому выкручиваемся , как можем 🤗, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что экс-супруга Яниса Тиммы забросала Сеть откровенными фото.

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