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Пасут коз и пекут булочки: Как проводит карантин Полякова с дочерьми - фото

Комментариев: 1
В Инста-сториз суперблондинка показала свои занятия в карантин .

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова не устает удивлять поклонников новыми гранями своих интересов. Оказывается, величественная “королева ночи“ не прочь приготовить дома бургеры - да что там приготовить - еще и испечь для них булочки. Свои кулинарные таланты Оля продемонстрировала подписчикам в Инста-сториз, показав весь процесс приготовления хлеба, а после выставила фото аппетитных бутербродов.

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/polyakovamusic

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/polyakovamusic

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Кроме того, Полякова решила показать подписчикам, как проводят карантин ее домашние, заодно и “засветив“ домашнее хозяйство, о котором не раз говорила в разнообразных интервью.

Снимая Стори во дворе своего загородного дома, суперблондинка показала в кадре младшую дочку Алису, катающуюся на сигвее.

Вместе с девочкой по двору прогуливался добрый десяток коз, которых Алиса, сопровождаемая шутками матери, ловко загнала в сарай. 

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/polyakovamusic

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/polyakovamusic

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/polyakovamusic

Похоже, Поляковым некогда скучать на карантине. Еще в одной Стори Ольга показала, как Алиса занимается в школе онлайн, сидя на живописной веранде.

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/polyakovamusic

А вот старшая дочь Поляковой 15-летняя Маша не выкладывает в Сеть видео о том, как учит уроки - как и положено подросткам, девушка выставляет в Инстаграм яркие фото, сделанные на прогулке - пусть и вокруг дома, ведь карантин для всех карантин.

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото
instagram.com/mashapolyakova

Ранее мы писали, что Оля Полякова поделилась секретом крепкого брака. 

 

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Теги: Оля Полякова, маша полякова, Алиса Полякова, дети звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.04.2020, 15:59
Оценка:  0
гость
Это страховысько никто и е-б-а-ть не будет. Со страху
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