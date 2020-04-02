Пасут коз и пекут булочки: Как проводит карантин Полякова с дочерьми - фото

В Инста-сториз суперблондинка показала свои занятия в карантин .

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова не устает удивлять поклонников новыми гранями своих интересов. Оказывается, величественная “королева ночи“ не прочь приготовить дома бургеры - да что там приготовить - еще и испечь для них булочки. Свои кулинарные таланты Оля продемонстрировала подписчикам в Инста-сториз, показав весь процесс приготовления хлеба, а после выставила фото аппетитных бутербродов.

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/polyakovamusic

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/polyakovamusic

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Кроме того, Полякова решила показать подписчикам, как проводят карантин ее домашние, заодно и “засветив“ домашнее хозяйство, о котором не раз говорила в разнообразных интервью.

Снимая Стори во дворе своего загородного дома, суперблондинка показала в кадре младшую дочку Алису, катающуюся на сигвее.

Вместе с девочкой по двору прогуливался добрый десяток коз, которых Алиса, сопровождаемая шутками матери, ловко загнала в сарай.

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/polyakovamusic

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/polyakovamusic

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/polyakovamusic

Похоже, Поляковым некогда скучать на карантине. Еще в одной Стори Ольга показала, как Алиса занимается в школе онлайн, сидя на живописной веранде.

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/polyakovamusic

А вот старшая дочь Поляковой 15-летняя Маша не выкладывает в Сеть видео о том, как учит уроки - как и положено подросткам, девушка выставляет в Инстаграм яркие фото, сделанные на прогулке - пусть и вокруг дома, ведь карантин для всех карантин.

Пасут коз и пекут булочки: Чем в карантин занимается Полякова с дочерьми - фото instagram.com/mashapolyakova

Ранее мы писали, что Оля Полякова поделилась секретом крепкого брака.

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