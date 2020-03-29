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Оля Полякова поделилась секретом крепкого брака

Комментариев: 6
Певица призналась, как ей удается сохранить отношения с мужем.
Оля Полякова поделилась секретом крепкого брака
Оля Полякова поделилась секретом крепкого брака
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Оля Полякова, чья дочь недавно упала с лошади и травмировалась, часто находится на гастролях. В программе “Светская жизнь“ певица рассказала, как ей удается сохранять крепкие семейные  отношения.

Певица убеждена: если пара будет скучать друг по другу - это поможет сохранить не только романтику, но и крепкий брак. А вот когда супруги все время проводят вместе, то ссор им не избежать.

Нужно немного соскучиться друг по другу и встречаться. Ведь когда один за другим ходит – это очень трудно. Мы раньше так делали, может, пять-шесть-семь лет было, когда мы ходили друг за другом, - считает звезда.

Ранее дочка Оли Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику.

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Теги: Оля Полякова, отношения, брак
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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.03.2020, 23:12
Оценка:  0
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  29.03.2020, 22:13
Оценка:  0
гость
швабра обоссаная
zakordon  (аноним)  29.03.2020, 21:52
Оценка:  0
zakordon
Rozmaljovana idiotka ...
zakordon  (аноним)  29.03.2020, 21:50
Оценка:  0
zakordon
Idiotka namallovana ...
гость  (аноним)  29.03.2020, 21:46
Оценка:  0
гость
жиDo-мразь дает советы славянам.? гнать ее с нашей земли , вместе с соросом и его слугами бендеровскими шакалами..
гость  (аноним)  29.03.2020, 20:01
Оценка:  0
гость
Секрет крепкого чего???
Вроде, по планете, семимильными шагами прет Коронавирус!
Вроде, на континентах, пиплы дохнут как мухи, сотнями, тысячами!
Катастрофа, Содом и Гоморра, Кара небесная!
А тут, Полякова нам секреты!
И-и-и ....кто это нас наеб...вает? Разводит, как лохов?
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