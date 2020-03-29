Оля Полякова поделилась секретом крепкого брака

Певица призналась, как ей удается сохранить отношения с мужем.

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Оля Полякова, чья дочь недавно упала с лошади и травмировалась, часто находится на гастролях. В программе “Светская жизнь“ певица рассказала, как ей удается сохранять крепкие семейные отношения.

Певица убеждена: если пара будет скучать друг по другу - это поможет сохранить не только романтику, но и крепкий брак. А вот когда супруги все время проводят вместе, то ссор им не избежать.

Нужно немного соскучиться друг по другу и встречаться. Ведь когда один за другим ходит – это очень трудно. Мы раньше так делали, может, пять-шесть-семь лет было, когда мы ходили друг за другом, - считает звезда.

Ранее дочка Оли Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику.

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