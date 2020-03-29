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Екатерина Репяхова удивила заявлением о пластике

Комментариев: 2
Невеста Виктора Павлика не против изменить свою внешность.
Екатерина Репяхова удивила заявлением о пластике
Екатерина Репяхова удивила заявлением о пластике
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Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая поделилась мнением, может ли женщина зависеть от мужчины, призналась, как относится к операциям. Девушка ответила на вопрос одной из подписчиц в Инстаграм.

Так, кто-то из фолловеров Кати задал девушке вопрос о ринопластике.

Нос ни в коем случае не трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь сделать подтяжку - не против, - заявила Репяхова.

Будущая жена Виктора Павлика также призналась, что они временно приостановили подготовку к свадьбе из-за коронавируса. На карантине пара занимается работой, а в свободное время отдыхает дома.

Накануне Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой.

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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик, невеста, пластика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.03.2020, 19:21
Оценка:  0
гость
проблядь обыкновенная
гость  (аноним)  29.03.2020, 18:33
Оценка:  +1
гость
Пластика не поможет, рыло страшное и сама как доска, ей надо заразиться короновирусом и сдохнуть вместе с Павликом в их обосранной постели!
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