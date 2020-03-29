Екатерина Репяхова удивила заявлением о пластике

Невеста Виктора Павлика не против изменить свою внешность.

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Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая поделилась мнением, может ли женщина зависеть от мужчины, призналась, как относится к операциям. Девушка ответила на вопрос одной из подписчиц в Инстаграм.

Так, кто-то из фолловеров Кати задал девушке вопрос о ринопластике.

Нос ни в коем случае не трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь сделать подтяжку - не против, - заявила Репяхова.

Будущая жена Виктора Павлика также призналась, что они временно приостановили подготовку к свадьбе из-за коронавируса. На карантине пара занимается работой, а в свободное время отдыхает дома.

Накануне Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой.

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