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Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади

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Маша Полякова показала фото после падения и рассказала о травмах.

Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади
Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша упала с лошади и травмировалась. Об этом в Инстаграм написала сама юная блогер, опубликовав фото сразу после падения. В кадре Мария сидит на покрытой снегом земле, подтянув к себе согнутую ногу. на лице девушки видна кровь, но при этом она улыбается и показывает пальцами знак “виктори“. 

В описании Маша сообщила, что травмировала ногу и разбила нос.


Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла .🏇🏻, - написала Полякова-младшая.
 

Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади
Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади
instagram.com/mashapolyakova

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Подписчики Марии пожелали ей скорейшего выздоровления и посмеялись над “реакцией“ лошади на фото:

  • Сама класна фотка в профілі получилась😂👌🏻😍 (Просто люблю кров сорі😅)
  • Береги себя! И носик! И ножку!
  • О Боже , Маша 😢 Как ты сейчас ?
  • І кінь позує на камеру!!
  • 😻😻😻😻🔥🔥но всё равно красотка😂
  • А лошадь такая: “Ребят, я тут не при чем, сам в афиге“🤯😅
  • Здається кінь в шоці😱, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова нарвалась на критику в Сети.

 

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Теги: Оля Полякова, маша полякова, лошади, трама
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Источник: IVONА bigmir)net

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