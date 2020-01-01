Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади
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Дочка певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша упала с лошади и травмировалась. Об этом в Инстаграм написала сама юная блогер, опубликовав фото сразу после падения. В кадре Мария сидит на покрытой снегом земле, подтянув к себе согнутую ногу. на лице девушки видна кровь, но при этом она улыбается и показывает пальцами знак “виктори“.
В описании Маша сообщила, что травмировала ногу и разбила нос.
Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла .🏇🏻, - написала Полякова-младшая.
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Подписчики Марии пожелали ей скорейшего выздоровления и посмеялись над “реакцией“ лошади на фото:
- Сама класна фотка в профілі получилась😂👌🏻😍 (Просто люблю кров сорі😅)
- Береги себя! И носик! И ножку!
- О Боже , Маша 😢 Как ты сейчас ?
- І кінь позує на камеру!!
- 😻😻😻😻🔥🔥но всё равно красотка😂
- А лошадь такая: “Ребят, я тут не при чем, сам в афиге“🤯😅
- Здається кінь в шоці😱, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Маша Полякова нарвалась на критику в Сети.
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