Маша Полякова показала фото после падения и рассказала о травмах.

Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади instagram.com/mashapolyakova

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Дочка певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша упала с лошади и травмировалась. Об этом в Инстаграм написала сама юная блогер, опубликовав фото сразу после падения. В кадре Мария сидит на покрытой снегом земле, подтянув к себе согнутую ногу. на лице девушки видна кровь, но при этом она улыбается и показывает пальцами знак “виктори“.

В описании Маша сообщила, что травмировала ногу и разбила нос.



Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла .🏇🏻, - написала Полякова-младшая.



Травмировала ногу и лицо: Дочка Поляковой упала с лошади instagram.com/mashapolyakova

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Подписчики Марии пожелали ей скорейшего выздоровления и посмеялись над “реакцией“ лошади на фото:

Сама класна фотка в профілі получилась😂👌🏻😍 (Просто люблю кров сорі😅)

Береги себя! И носик! И ножку!

О Боже , Маша 😢 Как ты сейчас ?

І кінь позує на камеру!!

😻😻😻😻🔥🔥но всё равно красотка😂

А лошадь такая: “Ребят, я тут не при чем, сам в афиге“🤯😅

Здається кінь в шоці😱, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова нарвалась на критику в Сети.

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