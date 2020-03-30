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"Какие отношения?": Мама Поляковой поймала внучку в Сети "на горячем"

Комментариев: 2
Бабушка Маши Поляковой эмоционально отреагировала на ее пост в Инстаграм .

"Какие отношения?": Мама Поляковой поймала внучку в Сети "на горячем"
instagram.com/mashapolyakova

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Дочку певицы Оли Поляковой 15-летнюю блогера и начинающую фотомодель Машу поймала “на горячем“ в Сети собственная бабушка. В Инстаграм юная красавица добавила новые яркие фото и написала о карантине, уточнив, как подписчики выдерживают отношения на расстоянии.

Ну что вы ребят как вам дома. А каково иметь теперь отношения на расстоянии ? 🐥🐥, - написала Маша.

Пост прокомментировала мама Оли Поляковой - Светлана. Она дипломатично отметила, что в нежном возрасте Маши можно запросто обойтись и общением в интернете.

Отношения на расстоянии, при наличии вай-фая, очень даже нормальные. В твоём возрасте это то что нужно, - написала Светлана Полякова.

"Какие отношения?": Мама Поляковой поймала внучку в Сети "на горячем"
instagram.com/mashapolyakova

"Какие отношения?": Мама Поляковой поймала внучку в Сети "на горячем"
instagram.com/mashapolyakova

К слову, раньше Машу Полякову частенько критиковали подписчики за “взрослые“ разговоры об отношениях и пикантные фото, на что мать девушки Оля Полякова, как правило, отвечала, что дочь уже не маленькая.

Ранее мы писали, что Маша Полякова упала с лошади и тут же выставила фото в соцсети.

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Теги: дети звезд, Оля Полякова, маша полякова, отношения в Сети
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    30.03.2020, 13:48
Оценка:  0
navigator2
в школу йди, атнашения
i-Dex    30.03.2020, 14:06
Оценка:  0
i-Dex
зачем лядям ВО?
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