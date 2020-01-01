"Сорян, Вась": Джиган странно отреагировал на заявление жены о разводе

Как рэпер прокомментировал развод с Оксаной Самойловой.

Во вторник, 31 марта, жена известного рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова написала в Инстаграм, что собирается подать на развод. Мама четырех детей заявила, что все 10 лет счастливой семейной жизни на самом деле были только обманом со стороны певца.

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Сам же Джиган решил ответил на заявление супруги очень странной публикацией. На своей странице в Инстаграм артист разместил свое фото, где он позирует в футболке с изображением полуголой Самойловой.

“Поц мама дома??!👻🤣⚛️☯️ сорян вась“, - написал Джиган.

Джиган странно отреагировал на заявление жены о разводе Скриншот

Пользователи Сети засыпали публикацию негативными комментариями. Многие заявили, что рэпер позорит свою семью.

Джига, может ляг, отдохни, поспи?

Лучше бы удалил свой инстаграмм

Как мне жаль Оксану....

жену то хоть не позорь, когда кукуха fly ((

Оксана такого не заслужила 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Денис, Вам не стыдно что это могут прочитать потом ваши дети?

Ахахахаха он говорит своей жене “сорян вась“ мда вот это точно ку-ку 🤣🤣🤣

Я одна не понимаю смысл текстов под фото?🤔 Кто нибудь, разшифруйте, пожалуйста 💁😁

Оксана, мне кажется тебе пора уже забрать телефон у него, иначе хайп не прекратится🤦🏻‍♀️

Такое отношение к матери своих детей. К своей жене которая несмотря ни на что рядом , помогает и поддерживает. Неужели ты можешь так себя вести? А если бы это сейчас увидели твои дети, ты думаешь им было бы приятно за их отца? Соберись уже. Возьми себя в руки и следи за своей жизнью. У тебя 4 детей, сын которого ты так долго ждал , а ты занимаешься какой-то херней

Ранее мы писали, что MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа.

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