"Сорян, Вась": Джиган странно отреагировал на заявление жены о разводе
Во вторник, 31 марта, жена известного рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова написала в Инстаграм, что собирается подать на развод. Мама четырех детей заявила, что все 10 лет счастливой семейной жизни на самом деле были только обманом со стороны певца.
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Сам же Джиган решил ответил на заявление супруги очень странной публикацией. На своей странице в Инстаграм артист разместил свое фото, где он позирует в футболке с изображением полуголой Самойловой.
“Поц мама дома??!👻🤣⚛️☯️ сорян вась“, - написал Джиган.
Пользователи Сети засыпали публикацию негативными комментариями. Многие заявили, что рэпер позорит свою семью.
- Джига, может ляг, отдохни, поспи?
- Лучше бы удалил свой инстаграмм
- Как мне жаль Оксану....
- жену то хоть не позорь, когда кукуха fly ((
- Оксана такого не заслужила 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️
- Денис, Вам не стыдно что это могут прочитать потом ваши дети?
- Ахахахаха он говорит своей жене “сорян вась“ мда вот это точно ку-ку 🤣🤣🤣
- Я одна не понимаю смысл текстов под фото?🤔 Кто нибудь, разшифруйте, пожалуйста 💁😁
- Оксана, мне кажется тебе пора уже забрать телефон у него, иначе хайп не прекратится🤦🏻♀️
- Такое отношение к матери своих детей. К своей жене которая несмотря ни на что рядом , помогает и поддерживает. Неужели ты можешь так себя вести? А если бы это сейчас увидели твои дети, ты думаешь им было бы приятно за их отца? Соберись уже. Возьми себя в руки и следи за своей жизнью. У тебя 4 детей, сын которого ты так долго ждал , а ты занимаешься какой-то херней
Ранее мы писали, что MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа.
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