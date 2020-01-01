MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа

17 марта стало известно, что украинская певица MamaRika вышла замуж за звезду “Лиги смеха“, капитана команды “Одесские мансы“ Сергея Середу после 5 лет отношений. Супруги поделились снимками с тайной свадьбы в Таиланде.

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А недавно артистка призналась, что она и Сергей расписались в Украине за несколько дней до путешествия в Таиланд. Звездная пара воспользовалась сервисом, где это занимает сутки.

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Во время церемонии бракосочетания выяснилось, что певица не может взять фамилию супруга из-за запланированного отпуска за границей. Иначе пришлось бы переделать документы. Однако исполнительница пообещала супругу, что обязательно поменяет фамилию после свадебного путешествия.

“Прийшовши туди, чувак який це все оформляв, задав питання стосовно зміни фамілії .Тут ми зрозуміли,що посипалися🤪Ми зовсім забули, шо то воно так треба - ну перший раз,ну буває🤷‍♀️ Я, як покірна жінка) швидко зорієнтувалася та гордо заявила, що беру фамілію Сєргєіча (хоча в моїй родині по жіночій лінії я перша така НЕ незалежна)))))Та не все так просто,як потім вияснилось. Якщо ми летимо за кордон більше ніж на 2 тижні,то ніяка зміна фамілії не світить - документи то треба всі міняти,а це вже порушення і т.д. і бла-бла-бла🤦‍♀️ Потрапити у тайську в’язницю не входило у наші плани,тому в расстроєнних чувствАХ,ми прийняли цей факт як данність і залишилися кожен при своїй.Я пообіцяла ,що як повернемося- відразу подамо документи, щоб виправити це неподобство 🙃 Наступного ранку ми на худіках і кедах,із палаючими очима,прийшли на бракосочєтаніє,і по биріку все зробили.Знали б ви, як образилася тьотя в фіолетовому шинйоні після наших слів: “Жіночко, відпочивайте, ми самі“😆 Серйозно, тупо вдвох, вничку від усіх (ніхто не знав про це),за 10 хв: два підписи, кільця, поцілунок, селфі і вуаля- нова “комірка“ суспільства💪І як виявилося, це зовсім не страшно і не больно, а навіть дуже приємно 😏“, - вспомнила MamaRika.