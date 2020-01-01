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Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом

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Супруга рэпера подает на развод после 10 лет брака.
Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
instagram.com/samoylovaoxana

Жена известного рэп-музыканта Джигана и мать его четверых детей Оксана Самойлова сообщила подписчикам, что собирается подать на развод. Об этом знаменитость написала на своей странице в Инстаграм.

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О том, что в в семье Джигана и Самойловой разлад, стало известно в начале марта. Сначала артист шокировал пользователей Сети прямыми эфирами в Инстаграм, где он ругался матом, оскорблял жену и даже посылал 5-летнюю дочь Лею за пивом. Позже Джиган заявил, что находится “в психушке“ и намекнул, что у него биполярное расстройство.

Такое неадекватное поведения супруга вынудило Оксану принять решение уйти от певца. В своем заявлении в соцсети Самойлова призналась, что пока не знает, как будет сама справляться с четырьмя детьми. Также звезда написала, что все 10 лет счастливой жизни на самом деле были только обманом со стороны исполнителя.

“Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей.но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны,а я просто жила и верила ему,он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей,умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял.столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная.потому что я не понимаю как можно так поступать. Потому что мы были счастливы понимаете?По настоящему, мы не ссорились особо,я видела что он меня любит,у нас все было хорошо,у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу,выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит.я всегда была за семью, за то что бы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому. Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли.лучше пусть будет только мама,чем такое. Все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность, только его. Я не знаю когда он будет в состоянии осознать всё что наделал и будет ли вообще. Я не знаю что будет завтра или через месяц. Я не знаю как буду я с 4 детьми.но мне придётся быть сильной, и скорее всего сильнее чем когда-либо“, - заявила Самойлова.

Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
Скриншот

Ранее мы писали, что MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа.

 

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Теги: Оксана Самойлова, Джиган, развод Джигана, Развод Оксаны Самойловой
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Источник: Ivona bigmir)net

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