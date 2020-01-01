Рєпер Джиган попал в скандал из-за жестокого обращения с женой и алкогольной зависимости .

В клинике для наркозависимых: Что случилось с рэпером Джиганом instagram.com/samoylovaoxana

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Одесский рэпер Джиган пребывает на лечении в клинике для нарко- и алкозависимых и попал туда после неожиданных вспышек гнева и агрессии по отношению к членам своей семьи. Об это массово пишут СМИ. Одним из первых информацию распространил КП.

Согласно информации, обнародованной изданием, 34-летний Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя артиста) сейчас находится в элитной клинике, пребывание в которой обходится Джигану в день обходится около 3 тыс. грн.

Предысторию, как именно артист оказался в ребцентре, все СМИ рассказывают по-разному. Часто встречается информация, что агрессивное поведение Джигана его знакомые стали отмечать в последнее время после шумных вечеринок, которые артист закатывал по случаю рождения в феврале 2020 четвертого ребенка - сына Давида. По сведениям Инсайдеров, он агрессивно себя вел по отношению к жене Оксане Самойловой и даже поднимал на нее руку.

instagram.com/samoylovaoxana

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По информации от инсайдеров - именно Оксана отправила мужа на лечение.

Также сейчас в Сети активно распространяются слухи, что супруга Джигана, с которой они прожили 8 лет, подает заявление на развод.

Подобные идеи подогрела недавняя публикация Оксаны - в Инста-сториз она запостила фото с неоднозначной фразой:

Я просто не хочу просыпаться в этот мир, - написала мать четверых детей.

instagram.com/samoylovaoxana

К слову, несмотря на то, что Джиган находится в клинике - он пользуется соцсетями, в которых пишет обращения к жене с извинениями. В одном из них он трогательно обратился к Оксане:

Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир, - написал Джиган.

Что же, будем следить за развитием событий в звездной семье - неужели любовь не победит зависимость?

instagram.com/samoylovaoxana

Ранее мы писали, что Джигана обвинили в плагиате.

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