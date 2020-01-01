"Залипательные фильмы": Что советует посмотреть Виталий Козловский
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Известный украинский исполнитель Виталий Козловский уверен, что спасти мир от коронавируса может “любовь, чувство юмора, музыка и хорошее кино“. Такой мыслю артист поделился с подписчиками на своей странице в Инстаграм. Певец опубликовал подборку фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть во время карантина.
Так, для любителей комедий подойдут такие картины:
- “Новогодний корпоратив“
- “Окей, Лекси“
- “Девять жизней“
- “Дом большой мамочки“ и “Дом большой мамочки 2“
Для тех, кто любит всплакнуть под любовные драмы Козловский рекомендует:
- “Полуночное солнце“
- “Семь жизней“
- “Чудо“
Лучшие фильмы о войне по мнению Виталия:
- “Жена смотрителя зоопарка“
- “Боевой конь“
- “Черная книга“
- “Список Шиндлера“
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Для любителей Боевиков/Фантастики/Ужасов подойдут такие киноленты:
- “Особо опасен“
- “Тайна семи сестёр“
- “Анна“
- “Люси“
- “Без лица“
- “Обитель зла“(все шесть частей)
- “Заложница“(все три части)
Мультики, которые всегда смотрятся с огромным удовольствием:
- “Суперсемейка“
- “Немо“
- “Рататуй“
Также можно посмотреть старые американские фильмы:
- “Компаньон“
- “Миссис Даутфайр“
- “Деловая женщина“
- “Смерть ей к лицу“
- “Мистер Бин в Америке“
В категории “Сериалы“ артист предлагает посмотреть:
- “Что если“
- “Рассказ служанки“
- “Почему женщины убивают“
Кроме того, Козловский признался, всегда с удовольствием пересматривает фильм “Аватар“.
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