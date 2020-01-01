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"Залипательные фильмы": Что советует посмотреть Виталий Козловский

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Украинский певец опубликовал подборку фильмов для просмотра на карантине.
"Залипательные фильмы": Что советует посмотреть Виталий Козловский
"Залипательные фильмы": Что советует посмотреть Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

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Известный украинский исполнитель Виталий Козловский уверен, что спасти мир от коронавируса может “любовь, чувство юмора, музыка и хорошее кино“. Такой мыслю артист поделился с подписчиками на своей странице в Инстаграм. Певец опубликовал подборку фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть во время карантина.

Так, для любителей комедий подойдут такие картины: 

  • “Новогодний корпоратив“
  • “Окей, Лекси“
  • “Девять жизней“
  • “Дом большой мамочки“ и “Дом большой мамочки 2“

Для тех, кто любит всплакнуть под любовные драмы Козловский рекомендует: 

  • “Полуночное солнце“
  • “Семь жизней“
  • “Чудо“

Лучшие фильмы о войне по мнению Виталия:

  • “Жена смотрителя зоопарка“
  • “Боевой конь“
  • “Черная книга“
  • “Список Шиндлера“

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Для любителей Боевиков/Фантастики/Ужасов подойдут такие киноленты:

  • “Особо опасен“
  • “Тайна семи сестёр“
  • “Анна“
  • “Люси“
  • “Без лица“
  • “Обитель зла“(все шесть частей)  
  • “Заложница“(все три части)

Мультики, которые всегда смотрятся с огромным удовольствием:

  • “Суперсемейка“
  • “Немо“
  • “Рататуй“

Также можно посмотреть старые американские фильмы:

  • “Компаньон“
  • “Миссис Даутфайр“
  • “Деловая женщина“
  • “Смерть ей к лицу“
  • “Мистер Бин в Америке“

В категории “Сериалы“ артист предлагает посмотреть:

  • “Что если“
  • “Рассказ служанки“
  • “Почему женщины убивают“

Кроме того, Козловский признался,  всегда с удовольствием пересматривает фильм “Аватар“.

Ранее сообщалось, что Юлия Санина рассекретила ТОП-3 любимых сериалов.

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Теги: Виталий Козловский, Сериалы, фильмы
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Источник: Ivona bigmir)net

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