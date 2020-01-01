"Залипательные фильмы": Что советует посмотреть Виталий Козловский

Украинский певец опубликовал подборку фильмов для просмотра на карантине.

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Известный украинский исполнитель Виталий Козловский уверен, что спасти мир от коронавируса может “любовь, чувство юмора, музыка и хорошее кино“. Такой мыслю артист поделился с подписчиками на своей странице в Инстаграм. Певец опубликовал подборку фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть во время карантина.

Так, для любителей комедий подойдут такие картины:

“Новогодний корпоратив“

“Окей, Лекси“

“Девять жизней“

“Дом большой мамочки“ и “Дом большой мамочки 2“

Для тех, кто любит всплакнуть под любовные драмы Козловский рекомендует:

“Полуночное солнце“

“Семь жизней“

“Чудо“

Лучшие фильмы о войне по мнению Виталия:

“Жена смотрителя зоопарка“

“Боевой конь“

“Черная книга“

“Список Шиндлера“

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Для любителей Боевиков/Фантастики/Ужасов подойдут такие киноленты:

“Особо опасен“

“Тайна семи сестёр“

“Анна“

“Люси“

“Без лица“

“Обитель зла“(все шесть частей)

“Заложница“(все три части)

Мультики, которые всегда смотрятся с огромным удовольствием:

“Суперсемейка“

“Немо“

“Рататуй“

Также можно посмотреть старые американские фильмы:

“Компаньон“

“Миссис Даутфайр“

“Деловая женщина“

“Смерть ей к лицу“

“Мистер Бин в Америке“

В категории “Сериалы“ артист предлагает посмотреть:

“Что если“

“Рассказ служанки“

“Почему женщины убивают“

Кроме того, Козловский признался, всегда с удовольствием пересматривает фильм “Аватар“.

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