"Это ваш сын?": Виталий Козловский озадачил фанов снимком с младенцем

Певец Виталий Козловский обнародовал в соцсети фото с маленьким ребенком.

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский удивил подписчиков новой публикацией в соцсети. 34-летний артист показал снимок с маленьким ребенком.

Читай также: “Хотелось бы уже детей“: Виталий Козловский удивил заявлением

Так, на официальной странице Козловского в Instagram появилась черно-белая фотография, на которой он держит на руках малыша. На свежем кадре певец запечатлен в темном костюме и белой рубашке. В описании к снимку Виталий разместил только эмоджи в виде черного серца.

скриншот

Пользователей Сети озадачил новый пост артиста. Некоторые поклонники, увидев фото, решили, что Козловский стал отцом. Другие же интересовались в комментариях, в чем смысл данной публикации.

Читай также: Огонь: Виталий Козловский покорил Сеть голым торсом

“Виталий, это Ваш сын?“, “Смысл? Что это фото несет в себе?“, “Виталий, вам очень идёт!“, “Одягніть дитину! Змерзне. Поки не зрозуміла ідею... Але, діти то наше все... Хай Бог дасть Вам гарну родину у майбутньому“, “Віталік вам дуже пасує з дитинкою на руках. Фото супер. А про своїх ще надумали?“, “Дуже гарне фото“, “Фото холодное, как будто не ребёнка держит, а какой-то аксессуар“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Виталия Козловского заподозрили в романе с его менеджером.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.