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"Это ваш сын?": Виталий Козловский озадачил фанов снимком с младенцем

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Певец Виталий Козловский обнародовал в соцсети фото с маленьким ребенком.
"Это ваш сын?": Виталий Козловский озадачил фанов снимком с младенцем
"Это ваш сын?": Виталий Козловский озадачил фанов снимком с младенцем
instagram.com/vkozlovskiy

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский удивил подписчиков новой публикацией в соцсети. 34-летний артист показал снимок с маленьким ребенком.

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Так, на официальной странице Козловского в Instagram появилась черно-белая фотография, на которой он держит на руках малыша. На свежем кадре певец запечатлен в темном костюме и белой рубашке. В описании к снимку Виталий разместил только эмоджи в виде черного серца.

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Пользователей Сети озадачил новый пост артиста. Некоторые поклонники, увидев фото, решили, что Козловский стал отцом. Другие же интересовались в комментариях, в чем смысл данной публикации.

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“Виталий, это Ваш сын?“, “Смысл? Что это фото несет в себе?“, “Виталий, вам очень идёт!“, “Одягніть дитину! Змерзне. Поки не зрозуміла ідею... Але, діти то наше все... Хай Бог дасть Вам гарну родину у майбутньому“, “Віталік вам дуже пасує з дитинкою на руках. Фото супер. А про своїх ще надумали?“, “Дуже гарне фото“, “Фото холодное, как будто не ребёнка держит, а какой-то аксессуар“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Виталия Козловского заподозрили в романе с его менеджером.

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Теги: Виталий Козловский
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Источник: Ivоna bigmir)net

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