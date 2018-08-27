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"Хотелось бы уже детей": Виталий Козловский удивил заявлением

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Певец приоткрыл завесу тайны личной жизни.
Виталий Козловский удивил заявлением
Виталий Козловский удивил заявлением
ivona.bigmir.net

Известный украинский певец Виталий Козловский заявил, что готов стать отцом. По мнению артиста, 
завести ребенка ему необходимо в ближайшее время. Откровенно о личной жизни Козловский рассказал в беседе с Катей Осадчей. 

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Я все же рассчитываю на то, что мой ребенок будет от жены, а не от суррогатной матери. На всему свое время! Хотелось бы уже детей – я часто об этом задумываюсь и понимаю, чем быстрее это произойдет, тем лучше и для меня, и для ребенка. Тогда мы будем с ним на каком-то примерно одном уровне понимания друг друга, а не будет так, что идет дедушка со своим как бы внуком, - говорит певец.

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Кроме того, в интервью для “Светской жизни“, артист намекнул о новых отношениях. Оказывается, у Виталия есть девушка. Однако ее персону исполнитель не выдает.

Недавно Наталка Карпа рассекретила пол будущего малыша.

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Теги: Виталий Козловский, певец, отношения
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