"Хотелось бы уже детей": Виталий Козловский удивил заявлением

Певец приоткрыл завесу тайны личной жизни.

Известный украинский певец Виталий Козловский заявил, что готов стать отцом. По мнению артиста,

завести ребенка ему необходимо в ближайшее время. Откровенно о личной жизни Козловский рассказал в беседе с Катей Осадчей.

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Я все же рассчитываю на то, что мой ребенок будет от жены, а не от суррогатной матери. На всему свое время! Хотелось бы уже детей – я часто об этом задумываюсь и понимаю, чем быстрее это произойдет, тем лучше и для меня, и для ребенка. Тогда мы будем с ним на каком-то примерно одном уровне понимания друг друга, а не будет так, что идет дедушка со своим как бы внуком, - говорит певец.

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Кроме того, в интервью для “Светской жизни“, артист намекнул о новых отношениях. Оказывается, у Виталия есть девушка. Однако ее персону исполнитель не выдает.

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