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Джим Керри расстался со своей девушкой - СМИ

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57-летний актер встречался с возлюбленной несколько месяцев.
Джим Керри расстался со своей девушкой
Джим Керри расстался со своей девушкой
Getty Images

Известный актер Джим Керри расстался со своей девушкой после нескольких месяцев отношений. Об этом сообщает таблоид E!News.

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Менее года 57-летний Джим Керри состоял в отношениях с Джинджер Гонзагой, которая на 22 года моложе его. Кроме того, Джинджер стала первой девушкой, с которой Керри начал встречаться после долгого “затишья“ - в 2015 году девушка Джима Керри Катриона Уайт ушла из жизни, наглотавшись психотропных препаратов.

Отметим, что впервые Джим Керри и Джинджер Гонзага вместе вышли в свет на церемонии вручения премии “Золотой глобус 2019“. Пока что знаменитости не комментируют свой разрыв.

Ранее мы писали, что было опубликовано предсмертное письмо экс-девушки Керри с обвинениями в его адрес.

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Теги: Джим Керри, Джинджер Гонзага, отношения, актер
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