Джим Керри расстался со своей девушкой - СМИ
Известный актер Джим Керри расстался со своей девушкой после нескольких месяцев отношений. Об этом сообщает таблоид E!News.
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Менее года 57-летний Джим Керри состоял в отношениях с Джинджер Гонзагой, которая на 22 года моложе его. Кроме того, Джинджер стала первой девушкой, с которой Керри начал встречаться после долгого “затишья“ - в 2015 году девушка Джима Керри Катриона Уайт ушла из жизни, наглотавшись психотропных препаратов.
Отметим, что впервые Джим Керри и Джинджер Гонзага вместе вышли в свет на церемонии вручения премии “Золотой глобус 2019“. Пока что знаменитости не комментируют свой разрыв.
Ранее мы писали, что было опубликовано предсмертное письмо экс-девушки Керри с обвинениями в его адрес.
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