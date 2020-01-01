"Имеет ресторанный бизнес": Алексей Суханов рассказал об избраннице

Ведущий шоу "Говорить Україна" рассказал о возлюбленной, с которой познакомился 6 лет назад.

Алексей Суханов – бессменный ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“, которое выходит на канале “Украина“ уже в течение 8 лет. Телеведущий посетил студию “Ранку з Україною“, чтобы вместе с ведущей рубрики “Эксклюзив“ Викторией Маремухой приготовить постный завтрак. Во время откровенной беседы Алексей признался, для кого готовит дома и когда наконец будет баловать лакомствами своих детей.

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Все 8 лет Алексей Суханов “свой“ в каждой украинской семье. Вся страна доверяет ему самые заветные тайны и драматические истории. Однако на этот раз из ведущего “Говорить Україна“ он превратился в героя. Алексей откровенно рассказал, какую ошибку в жизни считает самой большой.

“Мне кажется, самая главная ошибка в жизни... Если бы я не был таким дураком, так сказать, идиотом, я бы сохранил отношения с Олей, но я был другим“, – поделился ведущий ток-шоу “Говорить Україна“ Алексей Суханов.

Ольга Каменчук – бывшая жена Алексея. В браке пара была тринадцать лет, а в 2016 году развелась. Сам Алексей неоднократно признавался: прийти на шоу “Говорить Україна“ как герой со своими проблемами он никогда бы не решился.

Алексей Суханов рассказал об избраннице пресс-служба телеканала Украина

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Но есть у телеведущего история, за которой несколько лет наблюдала вся страна! Желание, которое наконец сбылось в прошлом году – ведущий получил украинское гражданство. Теперь осталось приобрести свое жилье в Киеве. Тем более, Алексею есть с кем там жить. Правда, имя избранницы телеведущий назвать не решился, сказал только, что познакомились они 6 лет назад в Киеве, и женщина имеет ресторанный бизнес. За штампом в паспорте не охотится ни Алексей, ни его избранница. Но именно эта незначительная деталь может отдалить ведущего от мечты усыновить ребенка:

“Первый этап пройден – я приобрел гражданство. Когда будет свадьба, мы не обсуждали, но отношения заключаются прежде всего в уважении, и я не могу сейчас самостоятельно это определить“, – признался Алексей Суханов.

Во время разговора Виктория и Алексей приготовили гуакамоле с мексиканскими лепешками. Чтобы приготовить гуакамоле, нужно измельчить и смешать следующие ингредиенты:

Авокадо – 2 шт.

Помидор – 2 шт.

Сок лайма

Лук-шалот – 2 5 г

Чили – 1 шт.

Соль – щепотка

Перец – щепотка

Для приготовления мексиканских лепешек понадобятся:

Кукурузная мука – 200 г

Пшеничная мука – 200 г

Вода – 200 мл

Нужно смешать кукурузную и пшеничную муку и добавить немного воды. Вымесить тесто, раскатать и жарить на сковороде, смазанной небольшим количеством оливкового масла. Готовые лепешки смазать гуакамоле и осторожно сложить вдвое.

Ранее мы писали, что Алексей Суханов признался, чего он боится.

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