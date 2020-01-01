Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Очень важно проживать каждую минуту своей жизни" - интервью с Алексеем СухановымЭксклюзив

Комментариев: 0
Телеведущий искренне ответил на вопросы о работе, образе жизни и рассказал, как проводит время в карантин .

"Очень важно проживать каждую минуту своей жизни" - интервью с Алексеем Сухановым
Пресс-служба

Читай также: Алексей Суханов признался, что встретил свою любовь

За 8 лет существования социального ток-шоу “Говорить Україна“ героями программы стало более 10 тысяч человек. Всех их выслушал, помог разобраться в ситуации бессменный ведущий программы Алексей Суханов. Как сам Алексей справляется с критикой, смотрит ли свои эфиры и кто помогает ему справляться с ежедневными переживаниями – в эксклюзивном интервью для Ivona.Bigmir

  • Алексей, сейчас карантин. Как его проводите?

Массовых оптовых закупок продуктов не делаю. Перешел на абсолютно домашний режим, на улицу выхожу только по крайней нужде – чтобы купить какие-то продукты или уладить какие-то проблемы. Конечно, никаких встреч с друзьями в кафе у меня теперь нет. Все закралось. Понимаю, что это ударит по бизнесу, но сейчас самое главное защититься и остановить заразу. А после карантина мы все с новыми силами и желанием вернемся к работе.

  • Дома не скучно вам?

Мне? Нет). Наслаждаюсь общением с любимым человеком, занимаюсь порядком в доме, релаксую.. К своим 46-ти годам я понял, что очень важно проживать каждую минуту. Ведь жить можно только тогда, когда ты занимаешься тем, что приносит тебе истинное удовольствие, что тебя вдохновляет.

  • В этом году “Говорить Украине“ исполняется 8 лет. Не устали от работы?

Читай также: Алексей Суханов рассказал, от чего готов отказаться ради украинского гражданства

В какой-то момент ты действительно начинаешь уставать от своей работы и физически, и морально. Поэтому важно вовремя переключаться. Для меня это искусство, коллекция картин, театр, книги. Я наслаждаюсь просто моментом, когда ты можешь позволить себе ничего не делать, просто музыку слушать или наблюдать за людьми. И вот в такой засаде находясь, я, например, перезагружаюсь и отдыхаю. И это очень хорошо. Ты чувствуешь уют кончиками пальцев. Это очень помогает и лечит.

  • Истории на “Говорить Украина“ порой настолько сложные…. Вам приходиться обращаться  к психологу?

Нет. Я считаю, что я могу помочь себе только сам. Мне кажется, что никогда нельзя открываться до конца даже самому родному человеку, не говоря уже о постороннем. И это не какой-то страх, не какой-то комплекс или недоверие. Но это что-то твое заповедное, что всегда остается только с тобой. Мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Мы приходим незащищенные вот в этой коже, но мы открыты и беззащитны. По большому счету, со временем человек собирает свой кокон, свое окошко. И мне кажется, что только там можно спрятаться и именно это может придавать сил в какой-то очень важный момент времени. Это твой запасной моторчик, двигатель, твоя запасная электроподстанция, которая в определенный момент тебя может спасти. И потом я считаю, что в любом человеке очень важна и интересна эта недосказанность.

"Очень важно проживать каждую минуту своей жизни" - интервью с Алексеем Сухановым
Пресс-служба

  • Вы смотрите собственные эфиры?

До конца и всегда. Конечно, это шутка. Нет, время от времени я посматривал эфиры ток-шоу “Говорить Украина“ на канале «Украина» но только для того, чтобы со стороны обратить внимание. Но мне достаточно этих историй во время записи, я не хочу снова возвращаться на эту территорию. Я сделал свою работу, я открыл максимально на протяжении 2-2,5 часов, я сделал все от меня зависящее и вывернулся наизнанку, чтобы помочь. Что я еще могу сделать? Я же не мама Чоли. Я не собираюсь брать на себя работу Господа Бога, мне бы со своей работой справиться. Пока справляюсь.

  • А расстраиваетесь, если читаете негативные отзывы о себе в социальных сетях?

Я, на самом деле, плевать хотел на общественное мнение. Я такой, какой я есть. Я честен перед собой. Это самое главное. И я никогда не подстраивал свои позиции под общественное мнение. Потому что мне важнее быть честным перед самим собой. И это самое главное.

  • Вы приверженец здорового образа жизни?

Я не кушаю в Макдональдсе, но не откажусь от вкусной пищи. Я терпеть не могу диеты. Мне кажется, что я бы с ума сошел, если бы ел только такое: вареное, пареное. Нет, я люблю картошечку жареную с помидорчиком, с огурчиком соленым. Почему нет? Я считаю, что свой организм нужно слышать. И если тебе хочется какой-то еды, значит организму это нужно. Надо учиться себя слушать и слышать. И тогда это станет самым лучшим рационом питания и самой лучшей диетой. Хотя диеты вообще не признаю. 

  • Во время карантина вам не хватает тусовок?

Я не тусовщик. На мне не хватает посиделок с друзьями. А так я не люблю вечеринки, потому что мне кажется, там много понтов. И самое главное, что меня удручает, это вот эта статусность. Все хотят соответствовать каким-то брендам… А я этого не приемлю.

"Очень важно проживать каждую минуту своей жизни" - интервью с Алексеем Сухановым
Пресс-служба

  • Боитесь ли ты эмоционального выгорания?

Наверно, да, потому что эмоциональное выгорание на моей работе оно смерти подобно, потому что я быть толстокожим или человеком, который не реагирует на чужую боль, будучи ведущим лучшего социального ток-шоу страны – это сразу диагноз на завершение карьеры. Конечно, боюсь. Поэтому очень дозирую общение с людьми и с героями, в частности, потому что очень важно восстанавливаться для того, чтобы снова  чувствовать. Если пить кофе с молоком и если каждое утро пить молоко, то в итоге кувшин опустеет, если туда не подливать молоко. Кувшин обязательно должен наполняться. И наполняться чем-то свежим, чтобы молоко не стало простоквашей.

Ранее мы писали, что Алексей Суханов признался, чего он боится. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: интервью, Алексей Суханов, Говорить Украина, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь