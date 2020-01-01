Телеведущий искренне ответил на вопросы о работе, образе жизни и рассказал, как проводит время в карантин .

"Очень важно проживать каждую минуту своей жизни" - интервью с Алексеем Сухановым Пресс-служба

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За 8 лет существования социального ток-шоу “Говорить Україна“ героями программы стало более 10 тысяч человек. Всех их выслушал, помог разобраться в ситуации бессменный ведущий программы Алексей Суханов. Как сам Алексей справляется с критикой, смотрит ли свои эфиры и кто помогает ему справляться с ежедневными переживаниями – в эксклюзивном интервью для Ivona.Bigmir

Алексей, сейчас карантин. Как его проводите?

Массовых оптовых закупок продуктов не делаю. Перешел на абсолютно домашний режим, на улицу выхожу только по крайней нужде – чтобы купить какие-то продукты или уладить какие-то проблемы. Конечно, никаких встреч с друзьями в кафе у меня теперь нет. Все закралось. Понимаю, что это ударит по бизнесу, но сейчас самое главное защититься и остановить заразу. А после карантина мы все с новыми силами и желанием вернемся к работе.

Дома не скучно вам?

Мне? Нет). Наслаждаюсь общением с любимым человеком, занимаюсь порядком в доме, релаксую.. К своим 46-ти годам я понял, что очень важно проживать каждую минуту. Ведь жить можно только тогда, когда ты занимаешься тем, что приносит тебе истинное удовольствие, что тебя вдохновляет.

В этом году “Говорить Украине“ исполняется 8 лет. Не устали от работы?

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В какой-то момент ты действительно начинаешь уставать от своей работы и физически, и морально. Поэтому важно вовремя переключаться. Для меня это искусство, коллекция картин, театр, книги. Я наслаждаюсь просто моментом, когда ты можешь позволить себе ничего не делать, просто музыку слушать или наблюдать за людьми. И вот в такой засаде находясь, я, например, перезагружаюсь и отдыхаю. И это очень хорошо. Ты чувствуешь уют кончиками пальцев. Это очень помогает и лечит.

Истории на “Говорить Украина“ порой настолько сложные…. Вам приходиться обращаться к психологу?

Нет. Я считаю, что я могу помочь себе только сам. Мне кажется, что никогда нельзя открываться до конца даже самому родному человеку, не говоря уже о постороннем. И это не какой-то страх, не какой-то комплекс или недоверие. Но это что-то твое заповедное, что всегда остается только с тобой. Мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Мы приходим незащищенные вот в этой коже, но мы открыты и беззащитны. По большому счету, со временем человек собирает свой кокон, свое окошко. И мне кажется, что только там можно спрятаться и именно это может придавать сил в какой-то очень важный момент времени. Это твой запасной моторчик, двигатель, твоя запасная электроподстанция, которая в определенный момент тебя может спасти. И потом я считаю, что в любом человеке очень важна и интересна эта недосказанность.

"Очень важно проживать каждую минуту своей жизни" - интервью с Алексеем Сухановым Пресс-служба

Вы смотрите собственные эфиры?

До конца и всегда. Конечно, это шутка. Нет, время от времени я посматривал эфиры ток-шоу “Говорить Украина“ на канале «Украина» но только для того, чтобы со стороны обратить внимание. Но мне достаточно этих историй во время записи, я не хочу снова возвращаться на эту территорию. Я сделал свою работу, я открыл максимально на протяжении 2-2,5 часов, я сделал все от меня зависящее и вывернулся наизнанку, чтобы помочь. Что я еще могу сделать? Я же не мама Чоли. Я не собираюсь брать на себя работу Господа Бога, мне бы со своей работой справиться. Пока справляюсь.

А расстраиваетесь, если читаете негативные отзывы о себе в социальных сетях?

Я, на самом деле, плевать хотел на общественное мнение. Я такой, какой я есть. Я честен перед собой. Это самое главное. И я никогда не подстраивал свои позиции под общественное мнение. Потому что мне важнее быть честным перед самим собой. И это самое главное.

Вы приверженец здорового образа жизни?

Я не кушаю в Макдональдсе, но не откажусь от вкусной пищи. Я терпеть не могу диеты. Мне кажется, что я бы с ума сошел, если бы ел только такое: вареное, пареное. Нет, я люблю картошечку жареную с помидорчиком, с огурчиком соленым. Почему нет? Я считаю, что свой организм нужно слышать. И если тебе хочется какой-то еды, значит организму это нужно. Надо учиться себя слушать и слышать. И тогда это станет самым лучшим рационом питания и самой лучшей диетой. Хотя диеты вообще не признаю.

Во время карантина вам не хватает тусовок?

Я не тусовщик. На мне не хватает посиделок с друзьями. А так я не люблю вечеринки, потому что мне кажется, там много понтов. И самое главное, что меня удручает, это вот эта статусность. Все хотят соответствовать каким-то брендам… А я этого не приемлю.

"Очень важно проживать каждую минуту своей жизни" - интервью с Алексеем Сухановым Пресс-служба

Боитесь ли ты эмоционального выгорания?

Наверно, да, потому что эмоциональное выгорание на моей работе оно смерти подобно, потому что я быть толстокожим или человеком, который не реагирует на чужую боль, будучи ведущим лучшего социального ток-шоу страны – это сразу диагноз на завершение карьеры. Конечно, боюсь. Поэтому очень дозирую общение с людьми и с героями, в частности, потому что очень важно восстанавливаться для того, чтобы снова чувствовать. Если пить кофе с молоком и если каждое утро пить молоко, то в итоге кувшин опустеет, если туда не подливать молоко. Кувшин обязательно должен наполняться. И наполняться чем-то свежим, чтобы молоко не стало простоквашей.

Ранее мы писали, что Алексей Суханов признался, чего он боится.

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