Ведущий удивил неожиданным заявлением .

Алексей Суханов рассказал, от чего готов отказаться ради украинского гражданства пресс-служба

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Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов родился в городе Иваново. В 2014 году переехал в Киев. Имеет награду "Телетриумф" как лучший ведущий ток-шоу. По словам Суханова, он мечтает об украинском гражданстве и ради этого готов отказаться от российского. Об этом рассказал в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Я даже заявление на украинское гражданство написал. Но, пока это какой-то неразрешимый вопрос, это было бы лучшим подарком к 45-летию, если бы я получил украинское гражданство, - говорит ведущий и добавляет, что ради этого готов отказаться от российского гражданства. - Ну естественно. Я говорю об этом не ради того, чтобы понравиться. Мне этого не надо, если честно. Я не отказываюсь от друзей. Но я осознаю, что я здесь, а они там.

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О том, насколько трудно ему далось это решение, ведущий ответил следующее:

Я не отказываюсь от того места, где я родился. Но беда в том, что того же места, где я родился, где прошло мое детство, где я был счастливым, где я многое получил и приобрел, его уже нет. Я осознаю, что у меня есть жизнь и я, наверное, для чего-то здесь появился, пришел в этот мир. Я хочу жить в человеческих условиях, я хочу быть полезным, - делится ведущий.

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