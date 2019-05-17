17 мая выйдет одиннадцатый выпуск самого романтического шоу.

"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть одиннадцатый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 17 мая, на телеканале СТБ выйдет одиннадцатый выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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Главным героем нового сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.

В предыдущем выпуске, Никита познакомился с родственниками Лилии, Даши, Софии и Марины.

Родные Лилии убедили Холостяка задуматься над некоторыми чертами характера девушки. А мама Софии заявила, что Никита аккуратист и педант. А позже еще выяснилось, что в участницы были отношения с женатым мужчиной с судимостью.

Встреча с родителями Даши прошла на природе с шашлыками. В начале знакомства девушка рассказала родным, что еще на первом свидании целовалась с Холостяком.

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Также выяснилось, что Марина и Никита познакомились еще 4 года назад. Но, несмотря на это обстоятельство, именно с Мариной Никита попрощался на церемонии роз.

В новом выпуске 17 мая Холостяк познакомит Лилию, Софию и Дашу со своими родственниками и друзьями. Возможно именно они помогут Холостяку сделать окончательный выбор в финале, который состоится совсем скоро.

Как прошел десятый выпуск шоу “Холостяк“ можно посмотреть здесь.