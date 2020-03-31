"Такая секси": Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть
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Украинская певица боливийского происхождения 23-летняя Мишель Андраде очаровала Сеть в дизайнерских нарядах, в которых появилась в новом клипе на песню PROUD, вышедшем на днях.
В Инстаграм Мишель выставила несколько фото в двух броских образах: на первом она позирует в белой майке и расклешенных джинсах, к которым надеты шляпка со звериным принтом и кроссовки, а на втором девушка демонстрирует идеально плоский животик в белом брючном костюме с кроп-топом.
В описании Мишель отметила, что оба аутфита подчеркивают ее “я“ и уточнила, какой наряд больше понравился фолловерам.
Какой образ вам больше нра❤️ 1/2
Для меня гордость знать наших дизайнеров лично и носить их одежду. Это очень талантливые и креативные люди, которые подходят к созданию одежды индивидуально, используют качественные материалы и разрабатывают интересный дизайн. Мне приятно надевать образы made in Ukraine не только на ивенты и концерты, но и носить их в повседневной жизни. Горжусь нашими творческими людьми, которые создают тренды и становятся известными всему миру. В клипе у меня два образа – два моих «Я». Первый – более естественный, стристайловый, так я вижу сама себя. Второй – более сдержанный, помог мне настроиться, чтобы поднять серьезные темы и важные месседжи. Оказывается в брючном костюме можно оставаться невероятно женственной❤️, - написала Мишель.
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Подписчики Мишель похвалили оба ее образа и подчеркнули, что во втором наряде она выглядит мега соблазнительно:
- Второй 😻😻😻 так секси 🤤
- красивая наша девочка😻😻оба💔
- Та всі класні😍👍
- Ідеально 🔥🔥
- 😍😍❤️👏👏👏👏👏 Круто
- Фотки топ❤️
- Нравятся оба образа, но больше 1, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Мишель Андраде призналась, из-за чего раньше комплексовала.
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