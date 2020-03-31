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"Такая секси": Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть

Комментариев: 2
Певица выставила несколько снимков в ярких образах .

"Такая секси": Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения 23-летняя Мишель Андраде очаровала Сеть в дизайнерских нарядах, в которых появилась в новом клипе на песню PROUD, вышедшем на днях.

В Инстаграм Мишель выставила несколько фото в двух броских образах: на первом она позирует в белой майке и расклешенных джинсах, к которым надеты шляпка со звериным принтом и кроссовки, а на втором девушка демонстрирует идеально плоский животик в белом брючном костюме с кроп-топом.

В описании Мишель отметила, что оба аутфита подчеркивают ее “я“ и уточнила, какой наряд больше понравился фолловерам.

Какой образ вам больше нра❤️ 1/2
Для меня гордость знать наших дизайнеров лично и носить их одежду. Это очень талантливые и креативные люди,  которые подходят к созданию одежды индивидуально, используют качественные материалы и разрабатывают интересный дизайн.  Мне приятно надевать образы made in Ukraine не только на ивенты и концерты, но и носить их в повседневной жизни. Горжусь нашими творческими людьми, которые создают тренды и становятся известными всему миру. В клипе у меня два образа – два моих «Я». Первый – более естественный, стристайловый, так я вижу сама себя. Второй – более сдержанный, помог мне настроиться, чтобы поднять серьезные темы и важные месседжи. Оказывается в брючном костюме можно оставаться невероятно женственной❤️, - написала Мишель. 

"Такая секси": Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть
instagram.com/mishvirmish

"Такая секси": Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть
instagram.com/mishvirmish

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Подписчики Мишель похвалили оба ее образа и подчеркнули, что во втором наряде она выглядит мега соблазнительно:

  • Второй 😻😻😻 так секси 🤤
  • красивая наша девочка😻😻оба💔
  • Та всі класні😍👍
  • Ідеально 🔥🔥
  • 😍😍❤️👏👏👏👏👏 Круто
  • Фотки топ❤️
  • Нравятся оба образа, но больше 1, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде призналась, из-за чего раньше комплексовала.

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Теги: Мишель Андраде, наряды звезд, дизайнер
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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trgvm1    31.03.2020, 16:05
Оценка:  0
trgvm1
может украинці и будут там жить но ві кацапі сдохнете от брашки и вашего побжатского бита
бе ме  (аноним)  31.03.2020, 15:34
Оценка:  0
бе ме
фу мля жиdо масонская мразота и их слуги бандеровские везде вытесняет славян .. теперь уже даже с их родючих земель !! Скоро Укринци будут жить в резервации как Индейцы хаха туда им и дорога .. раб не будет на ровня с хозяином никогда !! Одна надежда на Восточных Славян !!
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