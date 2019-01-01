Артистка призналась, что не позволяет суевериям зажимать себя .

"Свистите на здоровье!" – Michelle Andrade рассказала, как привлечь удачу Пресс-служба

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Популярная певица Michelle Andrade на съемках шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал «Украина» покажет вечером 31 декабря, рассказала о своем отношении к приметам.

Как оказалось, Michelle Andrade абсолютно не верит в суеверия. Например, к пословице: “Не свисти, а то денег не будет“ певица относится скептически и предлагает действовать ровно наоборот.

Я человек, который свистит. Я считаю, что быть суеверным – это сразу «зажать» себя. Нужно верить в хорошее, в то, что ты сильнее любых суеверий. Надо свистеть – на здоровье, на счастье, на удачу! – рассказала Michelle Andrade журналистам канала “Украина“.

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Впрочем, есть и традиции, которые певица соблюдает в обязательном порядке из года в год. Например, Michelle Andrade поделилась простым способом, который, по ее мнению, поможет привлечь все самое лучшее в жизнь:

В Боливии, Латинской Америке, есть традиция: если надеваешь красное белье – у тебя будет любовь целый год. Если зеленое белье – спокойно и продуктивно пройдет год. Если желтое – это к деньгам. Так что надевайте такое, чтобы все три цвета сразу! Я себе тоже что-то интересненькое подберу, – поделилась артистка за кулисами праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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