Мишель Андраде показала, какой была в детстве - видео

Певица опубликовала лирик-видео на песню "Proud", в котором показала фото с детства.

Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде порадовала поклонников новой композицией. Артистка презентовала трек под названием Proud.

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Премьера лирик-видео на песню состоялась в пятницу, 6 марта, на официальном ютуб-канале Мишель. Отметим, что в качестве заставки для ролика певица выбрала свой детский кадр из семейного архива. На фото еще совсем маленькая Андраде позирует в темно-синем платье в белый горошек.

В описании к видео Андраде поделилась трогательной историей. Звезда призналась, что когда она переехала в Украину, то чувствовала себя чужой. Но сейчас в ее жизни наступил переломный период. Девушка учится принимать свои недостатки и открываться миру.

“Я делю свою жизнь на периоды. Когда в 13 лет я переехала из Боливии в Украину, я чувствовала себя чужой, потому что не знала язык, говорила с акцентом, писала с ошибками, многого не понимала, стеснялась об этом говорить и боялась заявлять о себе. И сейчас наступил переломный период. Я понимаю что изменилась, хочу по-другому ощущать свою музыку, свою жизнь, себя. Сейчас я учусь принимать свои недостатки, открываться миру, экспериментирую в творчестве, ищу себя, свой стиль, свою музыку. И только вера в себя и поддержка моих любимых людей и команды помогает мне гордиться собой каждый день!“, - призналась Мишель.

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