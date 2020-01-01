Певица отметила, что стеснялась выходить на публику и танцевать перед зрителями.

Стеснялась нескольких вещей: Очаровательная Мишель Андраде удивила признанием instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения зажигательная Мишель Андраде удивила неожиданным признанием в Сети. В Инстаграм девушка перечислила комплексы, которые еще совсем недавно мешали ей развиваться.

Оказывается, некоторое время Мишель боялась публичный выступлений, своих танцевальных навыков, а также акцента. Артистка подчеркнула, что начала преодолевать свои страхи, чтобы иметь возможность двигаться вперед и достигать амбициозных целей.

Вместе с нами каждый день живут наши внутренние барьеры

Меня волнует так много разных тем, но я не говорю об этом, потому что другие могут меня неправильно понять



Когда-то я стеснялась говорить и петь перед большим залом

Стеснялась выражать свое мнение и быть собой

Стеснялась танцевать, потому что я не профессионал

Стеснялась своего акцента и того, что пишу с ошибками



Но однажды я решилась открыться перед своими страхами.

Пришло понимание, что без этого не смогу развиваться как личность и как артист. Это осознание, поддержка и работа над собой помогают мне идти вперед, - написала Мишель.

Стеснялась нескольких вещей: Очаровательная Мишель Андраде удивила признанием instagram.com/mishvirmish

Похоже, пост юной красотки Мишель Андраде имеет все шансы смотивировать ее поклонников преодолевать свои страхи и становиться более успешными.

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