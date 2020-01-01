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Стеснялась нескольких вещей: Очаровательная Мишель Андраде удивила признанием

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Певица отметила, что стеснялась выходить на публику и танцевать перед зрителями.

Стеснялась нескольких вещей: Очаровательная Мишель Андраде удивила признанием
Стеснялась нескольких вещей: Очаровательная Мишель Андраде удивила признанием
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения зажигательная Мишель Андраде удивила неожиданным признанием в Сети. В Инстаграм девушка перечислила комплексы, которые еще совсем недавно мешали ей развиваться.

Оказывается, некоторое время Мишель боялась публичный выступлений, своих танцевальных навыков, а также акцента. Артистка подчеркнула, что начала преодолевать свои страхи, чтобы иметь возможность двигаться вперед и достигать амбициозных целей.

Вместе с нами каждый день живут наши внутренние барьеры
Меня волнует так много разных тем, но я не говорю об этом, потому что другие могут меня неправильно понять

Когда-то я стеснялась говорить и петь перед большим залом
Стеснялась выражать свое мнение и быть собой
Стеснялась танцевать, потому что я не профессионал
Стеснялась своего акцента и того, что пишу с ошибками

Но однажды я решилась открыться перед своими страхами.
Пришло понимание, что без этого не смогу развиваться как личность и как артист. Это осознание, поддержка и работа над собой помогают мне идти вперед, - написала Мишель.

Стеснялась нескольких вещей: Очаровательная Мишель Андраде удивила признанием
Стеснялась нескольких вещей: Очаровательная Мишель Андраде удивила признанием
instagram.com/mishvirmish

Похоже, пост юной красотки Мишель Андраде имеет все шансы смотивировать ее поклонников преодолевать свои страхи и становиться более успешными.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала, как танцует дома.

 

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Теги: Мишель Андраде, комплексы, страхи звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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