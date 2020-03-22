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Тренировка с туалетной бумагой: Женя Кот с женой развеселили Сеть

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Хореограф с супругой показали комплекс упражнений, в которых в качестве снаряда использовали рулоны туалетной бумаги.

Тренировка с туалетной бумагой: Женя Кот с женой развеселили Сеть
Тренировка с туалетной бумагой: Женя Кот с женой развеселили Сеть
instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф, тренер шоу “Танцы со звездами“ Женя Кот вместе со своей женой показали забавные тренировки, которые записали у себя дома в карантин. Видео супруги выставила в Инстаграм. В кадре Женя и Наталия в тренировочной одежды делают упражнения на все группы мышц, используя вместо снарядов туалетную бумагу, которую, как известно, массово скупали жители многих стран в карантин.

В описании к видео Женя с женой назвали подборку "тренировка с заботой":

Тренировка с ЗАБОТОЙ🧻Листайте до последнего видео!!! Выполняйте в паре или самостоятельно! Отмечайте меня и @tatarintseva_official 💔 А мы вам лайк, комент и репост в сториз🙌🏼 Тренируйтесь и заботьтесь о себе! - написали супруги.

Подписчики пары отметили. что их очень повеселили видео:

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  • А я то думаю, куди з магазину пропала бумага)
  • А я думаю почему люди за туалетную бумагу бьются? Так от оно почему...Супер!!!! Очень позитивно,познавательно и весело!
  • Вы крутые🔥🔥🔥
  • Заряд позитиву на день 👍
  • Молодцы! Оригинальный подход 😁
  • Такі гарнюсики😍😍
  • Хорошая идея🤣
  • Супер! Молодцы! Теперь ясно, что с бумагой)) делать! 😜😄
  • 🔥🔥🔥👏👏👏Круто, ребята повеселили👌, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк развеселила Сеть своей программой в карантин. 

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Теги: Женя Кот, туалетная бумага, Карантин, спорт, тренировка
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Источник: IVONА bigmir)net

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