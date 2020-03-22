Хореограф с супругой показали комплекс упражнений, в которых в качестве снаряда использовали рулоны туалетной бумаги.

Тренировка с туалетной бумагой: Женя Кот с женой развеселили Сеть instagram.com/kot_jenya

Читай также: Естественная красота: Жена Комарова показала пикантное фото из ванной

Украинский хореограф, тренер шоу “Танцы со звездами“ Женя Кот вместе со своей женой показали забавные тренировки, которые записали у себя дома в карантин. Видео супруги выставила в Инстаграм. В кадре Женя и Наталия в тренировочной одежды делают упражнения на все группы мышц, используя вместо снарядов туалетную бумагу, которую, как известно, массово скупали жители многих стран в карантин.

В описании к видео Женя с женой назвали подборку "тренировка с заботой":

Тренировка с ЗАБОТОЙ🧻Листайте до последнего видео!!! Выполняйте в паре или самостоятельно! Отмечайте меня и @tatarintseva_official 💔 А мы вам лайк, комент и репост в сториз🙌🏼 Тренируйтесь и заботьтесь о себе! - написали супруги.

Подписчики пары отметили. что их очень повеселили видео:

Читай также: “Моя магия“: Женя Кот очаровал Сеть поцелуем с женой

А я то думаю, куди з магазину пропала бумага)

А я думаю почему люди за туалетную бумагу бьются? Так от оно почему...Супер!!!! Очень позитивно,познавательно и весело!

Вы крутые🔥🔥🔥

Заряд позитиву на день 👍

Молодцы! Оригинальный подход 😁

Такі гарнюсики😍😍

Хорошая идея🤣

Супер! Молодцы! Теперь ясно, что с бумагой)) делать! 😜😄

🔥🔥🔥👏👏👏Круто, ребята повеселили👌, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк развеселила Сеть своей программой в карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.