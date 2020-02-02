Победитель Танцев со звездами рассказал о знакомстве с женой .

"Моя магия": Женя Кот очаровал Сеть поцелуем с женой instagram.com/kot_jenya

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Победитель 9 сезона программы “Танцы со звездами“ хореограф Женя Кот покорил Сеть снимком со своей супругой. В Инстаграм танцор выставил фото с отдыха, на котором нежно целует свою супругу. В описании к снимку Женя отметил, что его отношения с Натальей - сплошная магия.

5 лет вокруг нас творится магия чисел✨ Сегодня 👉🏼02.02.2020💥 и это точно наш день, выезжаем в Буковель🏔

#котики

Мы с @tatarintseva_official познакомились в 2015 году и с тех пор как произошла магия внутри нас, она начала происходить и вокруг нас. Магия в том, что мы оба регулярно замечаем зеркальное и одинаковое время на часах телефона, номерах автомобилей и конечно самые значимые события происходят в такие даты как сегодня! Пусть магия будет и вокруг вас💫, - написал Женя.

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Подписчики пары оставили восторженные комментарии и назвали супругов " сладкими" и "необыкновенными".

Ранее мы писали, что Женя Кот показал тренировку с женой.

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