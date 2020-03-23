"Карантинные вечера": Леся Никитюк позабавила концертной программой

Ведущая придумала, как развлекать подписчиков во время карантина.

Одна из самых известных ведущим Украины, звезда проектов “Кто против блондинок?“, “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк повеселила фанов новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость объявила, что будет радовать своих подписчиков специальной концертной программой “Карантинные вечера с Лесей Никитюк“.

“Ну а поки ми сидимо по домах,

Шановні підписники запрошую вас на «Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк»😆😆😆

Концертна програма:

12.00 тренування вдома (сторіс)

13.00 хід парад дебільних масок в сторіс

14.00 готуєм обід (сторіс)

15.00 розвиваєм дрібну моторику рук.. лайкаєм мої фотки😆

20.00 передача «Вітаємо піснею» в прямому ефірі 😂❤️( акомпонент Р.Квінта @ruslankvinta ) обещал быть в трениках за белым роялем😆 як вам програмка???“.

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Кроме того, Леся вспомнила о своей поездке в Китай еще до пандемии коронавируса. Ведущая в шутку заявила, что расстроилась из-за того, что не закупила там маски оптом. К посту телезвезда добавила архивное фото из путешествия.

“#китай задовго до карантину.. я ще тоді так тішилась... стільки масок тут в магазинах, різнокольорових, з малюнками і без... Дура🙈 тож набери оптом😆“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк в Китае Скриншот

Напомним, ранее Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей.

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