Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Карантинные вечера": Леся Никитюк позабавила концертной программой

Комментариев: 2
Ведущая придумала, как развлекать подписчиков во время карантина.
"Карантинные вечера": Леся Никитюк позабавила концертной программой
"Карантинные вечера": Леся Никитюк позабавила концертной программой
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых известных ведущим Украины, звезда проектов “Кто против блондинок?“, “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк повеселила фанов новой публикацией в соцсети.

Читай также: Леся Никитюк на карантине: моет полы и готовит на всю семью

На своей странице в Инстаграм знаменитость объявила, что будет радовать своих подписчиков специальной концертной программой “Карантинные вечера с Лесей Никитюк“.

“Ну а поки ми сидимо по домах,
Шановні підписники запрошую вас на «Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк»😆😆😆
Концертна програма:
12.00 тренування вдома (сторіс)
13.00 хід парад дебільних масок в сторіс
14.00 готуєм обід (сторіс)
15.00 розвиваєм дрібну моторику рук.. лайкаєм мої фотки😆
20.00 передача «Вітаємо піснею» в прямому ефірі 😂❤️( акомпонент Р.Квінта @ruslankvinta ) обещал быть в трениках за белым роялем😆 як вам програмка???“.

Читай также: После карантина: Леся Никитюк шокировала Сеть округлившимися формами

Кроме того, Леся вспомнила о своей поездке в Китай еще до пандемии коронавируса. Ведущая в шутку заявила, что расстроилась из-за того, что не закупила там маски оптом. К посту телезвезда добавила архивное фото из путешествия.

“#китай задовго до карантину.. я ще тоді так тішилась... стільки масок тут в магазинах, різнокольорових, з малюнками і без... Дура🙈 тож набери оптом😆“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк в Китае
Леся Никитюк в Китае
Скриншот

Напомним, ранее Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    23.03.2020, 12:38
Оценка:  0
GreenPeace!
Ну и бычка
navigator2    23.03.2020, 12:14
Оценка:  -1
navigator2
маска тобі личіть, не знімай ніколи!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь