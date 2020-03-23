"Карантинные вечера": Леся Никитюк позабавила концертной программой
Одна из самых известных ведущим Украины, звезда проектов “Кто против блондинок?“, “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк повеселила фанов новой публикацией в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость объявила, что будет радовать своих подписчиков специальной концертной программой “Карантинные вечера с Лесей Никитюк“.
“Ну а поки ми сидимо по домах,
Шановні підписники запрошую вас на «Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк»😆😆😆
Концертна програма:
12.00 тренування вдома (сторіс)
13.00 хід парад дебільних масок в сторіс
14.00 готуєм обід (сторіс)
15.00 розвиваєм дрібну моторику рук.. лайкаєм мої фотки😆
20.00 передача «Вітаємо піснею» в прямому ефірі 😂❤️( акомпонент Р.Квінта @ruslankvinta ) обещал быть в трениках за белым роялем😆 як вам програмка???“.
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Кроме того, Леся вспомнила о своей поездке в Китай еще до пандемии коронавируса. Ведущая в шутку заявила, что расстроилась из-за того, что не закупила там маски оптом. К посту телезвезда добавила архивное фото из путешествия.
“#китай задовго до карантину.. я ще тоді так тішилась... стільки масок тут в магазинах, різнокольорових, з малюнками і без... Дура🙈 тож набери оптом😆“, - написала Никитюк.
Напомним, ранее Леся Никитюк показала фото с 8-летней племянницей.
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