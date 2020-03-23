Александра Кучеренко позировала в халатике и написал о том, как ухаживать за собой в карантин .

Естественная красота: Жена Комарова показала пикантное фото из ванной instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова телеведущая и модель Александра Кучеренко написала пост о сохранении красоты в карантин. В Инстаграм девушка призвала подписчиц, которые не могут посещать мастеров и салоны красоты из-за самоизоляции, самостоятельно ухаживать за собой дома.

Так, Александра поделилась советами по уходу за внешностью и отметила, что лично она предпочитает “натуральную красоту“ и не пользуется красками для волос, не наращивает ресницы и не меняет форму бровей.

Пост Александра дополнила снимками из ванной комнаты, на которых позирует в чуть приспущенном халатике. В кадре Кучеренко наносит косметику французского бренда, который представляет в Украине.

Как много в интернете появилось шуток и мемов о закрытии салонов красоты. В стиле: “скоро на улицах мы увидим зрелище пострашнее вируса“ или “вот она какая - твоя натуральность“... Ну, на самом деле шутки о вирусе я не признаю. Но надо отметить - для многих девушек это правда реальная трагедия! Что же делать с покрытыми гелем ногтями, сросшимися бровями, отклеивающимися ресницами и отросшими корнями волос? Не говоря уже о привычных макияжах, укладках и массажах. А ответ прост: девушки, а давайте сами ухаживать за собой и наводить красоту в домашних условиях))? - задала вопрос Александра.

Естественная красота: Жена Комарова показала пикантное фото из ванной instagram.com/aakucherenko

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Далее красотка подчеркнула, что ухаживать за красотой нужно систематически и не забывать об этом даже в обычный “активный“ период.

Такие неожиданные обстоятельства показывают, что это не проблема, а ещё - насколько важен ежедневный индивидуальный подход. И уход за собой. Всегда. Часто в спешке и делах мы забываем позаботиться о себе, надеясь, что один краткосрочный визит в салон все исправит. Но красота требует стабильного, длительного и обдуманного ухода, а не «жертв» на карантине. Лично меня закрытие салонов красоты не коснётся - я за натуральность во всем: природный цвет волос, своя форма бровей, длина ногтей, ресницы мои. И я сполна доверяю себе, - отметила телеведущая.

Естественная красота: Жена Комарова показала пикантное фото из ванной instagram.com/aakucherenko

Также Александра написала. что пользуется увлажняющей маской французского бренда, которая оказывает на кожу действие в течение 5-7 минут. Александра подчеркнула, что, выработав привычку ухаживать за кожей в карантине, нужно оставить ее и на потом:

А уж когда домашние ритуалы по уходу за лицом и волосами входят в ежедневную привычку, то на это уже не требуется особого труда и большого количества времени! Тогда не придется вносить пункт «уход за лицом» в свой список “must do” на карантине.

А когда карантин все-таки закончится, привычка должна остаться. Как и другие меры - например, мыть руки нужно всегда, вне зависимости от эпидемии, не только сейчас. Это культура и забота о себе. Берегите себя, любите, заботьтесь и помните, что красота спасёт мир🤞, - написала Саша.

Естественная красота: Жена Комарова показала пикантное фото из ванной instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко получила необычную премию.

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