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Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть

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Спортсменка позировала в стильном платье с открытым одним плечом .

Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть
Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть
instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, олимпийская призерка, суперфиналистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова покорила Сеть эффектным фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок в асимметричном наряде - белом платье на одно плечо и массивной сережке, украсившей одно ухо. Волосы звезды завиты в легкие локоны, а на лице - легкий макияж.

В описании Анна отметила, что захотела добавить в ленту подписчиков позитива.

Захотелось выложить в ленту, что то светлое и положительное 🕊 С верой , что всё будет хорошо 🙏🏼, - написала Анна.

Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть
Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть
instagram.com/anna_rizatdinova

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Подписчики пришли в восторг от фото Анны и назвали ее “белой королевой“ и отметили, что она олицетворяет “красоту в карантине“:

  • Очень эффектно и красиво!
  • Божественная! ❤️😍
  • Очень красивая девушка ❤️😍👏🔥
  • Це ж до #красивийкарантин прям від @solomiyavitvitska ))
  • Аню, ви просто королева краси😍
  • Нежная белая лебедь!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова села на шпагат посреди супермаркета. 

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Теги: Анна Ризатдинова, платье, образы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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