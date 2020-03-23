Спортсменка позировала в стильном платье с открытым одним плечом .

Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, олимпийская призерка, суперфиналистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова покорила Сеть эффектным фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок в асимметричном наряде - белом платье на одно плечо и массивной сережке, украсившей одно ухо. Волосы звезды завиты в легкие локоны, а на лице - легкий макияж.

В описании Анна отметила, что захотела добавить в ленту подписчиков позитива.

Захотелось выложить в ленту, что то светлое и положительное 🕊 С верой , что всё будет хорошо 🙏🏼, - написала Анна.

Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть instagram.com/anna_rizatdinova

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Подписчики пришли в восторг от фото Анны и назвали ее “белой королевой“ и отметили, что она олицетворяет “красоту в карантине“:

Очень эффектно и красиво!

Божественная! ❤️😍

Очень красивая девушка ❤️😍👏🔥

Це ж до #красивийкарантин прям від @solomiyavitvitska ))

Аню, ви просто королева краси😍

Нежная белая лебедь!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова села на шпагат посреди супермаркета.

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