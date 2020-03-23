Белая королева: Ризатдинова в эффектном наряде очаровала Сеть
Читай также: Черный лебедь: Ризатдинова очаровала Сеть снимками в купальнике
Украинская гимнастка, олимпийская призерка, суперфиналистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова покорила Сеть эффектным фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок в асимметричном наряде - белом платье на одно плечо и массивной сережке, украсившей одно ухо. Волосы звезды завиты в легкие локоны, а на лице - легкий макияж.
В описании Анна отметила, что захотела добавить в ленту подписчиков позитива.
Захотелось выложить в ленту, что то светлое и положительное 🕊 С верой , что всё будет хорошо 🙏🏼, - написала Анна.
Читай также: Поплавала нагишом: TAYANNA показала “горячие“ кадры в карантин
Подписчики пришли в восторг от фото Анны и назвали ее “белой королевой“ и отметили, что она олицетворяет “красоту в карантине“:
- Очень эффектно и красиво!
- Божественная! ❤️😍
- Очень красивая девушка ❤️😍👏🔥
- Це ж до #красивийкарантин прям від @solomiyavitvitska ))
- Аню, ви просто королева краси😍
- Нежная белая лебедь!!! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова села на шпагат посреди супермаркета.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил