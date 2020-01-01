Гимнастка поделилась фотографиями с Мертвого моря.

Черный лебедь: Ризатдинова очаровала Сеть снимками в купальнике instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, финалистка шоу “Танцы со звездами“-9 Анна Ризатдинова очаровала Сеть снимками с отдыха в Израиле. В Инстаграм знаменитость добавила фото, сделанные на берегу Мертвого моря. Анна позирует в черном сдельном купальнике с прозрачной вставкой в области декольте. В подписи Ризатдинова описала уникальные свойства Мертвого моря.

#deadsea 🇮🇱⛱, - подписала один из снимков Анна.

Черный лебедь: Ризатдинова очаровала Сеть снимками в купальнике instagram.com/anna_rizatdinova

Черный лебедь: Ризатдинова очаровала Сеть снимками в купальнике instagram.com/anna_rizatdinova

Черный лебедь: Ризатдинова очаровала Сеть снимками в купальнике instagram.com/anna_rizatdinova

Подписчики гимнастки похвалили фигуру Анны и отметили, что ей очень идет купальник, назвав ее “черным лебедем“.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова засветила идеальный пресс на тренировке.

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