Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Поплавала нагишом: TAYANNA показала "горячие" кадры в карантин

Комментариев: 2
Певица записала стори, в которой плавает в пруду без купальника .

Поплавала нагишом: TAYANNA показала
Поплавала нагишом: TAYANNA показала "горячие" кадры в карантин
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читай также: Рианна пожертвовала внушительную сумму на борьбу с коронавирусом

Звезды украинского шоу-биза, которые, так же, как и остальные жители страны, оказались в карантине, по-разному проводят время вынужденной самоизоляции. Например, певица TAYANNA решила укрепить иммунитет, чтобы вирус был ей нипочем - и закаляется, купаясь в пруду. К слову, артистка ныряет в чем мать родила. Кадры своих водных процедур TAYANNA выставила в Инста-сториз.

В публикации “горячая“ TAYANNA отметила, что купается около 9 утра при температуре воздуха всего 2 градуса.

Поплавала нагишом: TAYANNA показала
Поплавала нагишом: TAYANNA показала "горячие" кадры в карантин
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Поплавала нагишом: TAYANNA показала
Поплавала нагишом: TAYANNA показала "горячие" кадры в карантин
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ранее мы писали, как Настя Каменских с Потапом проводят карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: TAYANNA, голая, Карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  23.03.2020, 11:21
Оценка:  -1
русский
Покажи пиздy, сука!
гость  (аноним)  23.03.2020, 11:09
Оценка:  -1
гость
Кому на-х-у-й нужна эта вонючая прошмандовка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь