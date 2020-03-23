Певица записала стори, в которой плавает в пруду без купальника .

Поплавала нагишом: TAYANNA показала "горячие" кадры в карантин instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Звезды украинского шоу-биза, которые, так же, как и остальные жители страны, оказались в карантине, по-разному проводят время вынужденной самоизоляции. Например, певица TAYANNA решила укрепить иммунитет, чтобы вирус был ей нипочем - и закаляется, купаясь в пруду. К слову, артистка ныряет в чем мать родила. Кадры своих водных процедур TAYANNA выставила в Инста-сториз.

В публикации “горячая“ TAYANNA отметила, что купается около 9 утра при температуре воздуха всего 2 градуса.

Поплавала нагишом: TAYANNA показала "горячие" кадры в карантин instagram.com/tayanna_reshetnyak

Поплавала нагишом: TAYANNA показала "горячие" кадры в карантин instagram.com/tayanna_reshetnyak

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