Спортсменка показала, как покупает все необходимое в карантин.

Анна Ризатдинова села на шпагат прямо в супермаркете - видео instagram.com/anna_rizatdinova

Читай также: Черный лебедь: Ризатдинова очаровала Сеть снимками в купальнике

Украинская гимнастка, которая получила бронзовую медаль на Олимпийских играх, финалистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова приобщилась к флешмобу звезд - и показала, как соблюдает правила карантина.

В Инстаграм знаменитость добавила видео, снятое в одном из столичных супермаркетов. Анна ходит с тележкой, наполненной продуктами и туалетной бумагой - и докладывает в нее питьевую воду. На спортсменке надета белая защитная маска. В какой-то момент Ризатдинова поднимает ногу на ручке тележки и буквально садится на шпагат.

#2денькарантина 😷 #stretching #underarmour #qarantine #rhythmicgymnastics, - отметила хештеги Анна.

Читай также: "Красотка": Ризатдинова засветилась в эффектном наряде

Подписчики активно комментируют ролик, отмечая, что Анна подняла им настроение:

Можно я с тобой разок схожу? - пошутила телеведущая, блогер Маша Ефросинина.

Ох❤️, - добавила комментарий певица Даша Астафьева.

У меня один вопрос: как тележка не перевернулась?😂😂😂 А Вы, Анна, прекрасны😍

Грация и красота 👍🏻👍🏻👍🏻

Зацепила ногами бутылку, а потом промывать😉😂

Аж настрій підняли😁😁 красуня

Аня, браво! Класс! При такой физподготовке никакой вирус не страшен!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассекретила отношения с Прохоровым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.