Анна Ризатдинова села на шпагат прямо в супермаркете - видео
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Украинская гимнастка, которая получила бронзовую медаль на Олимпийских играх, финалистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова приобщилась к флешмобу звезд - и показала, как соблюдает правила карантина.
В Инстаграм знаменитость добавила видео, снятое в одном из столичных супермаркетов. Анна ходит с тележкой, наполненной продуктами и туалетной бумагой - и докладывает в нее питьевую воду. На спортсменке надета белая защитная маска. В какой-то момент Ризатдинова поднимает ногу на ручке тележки и буквально садится на шпагат.
#2денькарантина 😷 #stretching #underarmour #qarantine #rhythmicgymnastics, - отметила хештеги Анна.
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Подписчики активно комментируют ролик, отмечая, что Анна подняла им настроение:
- Можно я с тобой разок схожу? - пошутила телеведущая, блогер Маша Ефросинина.
- Ох❤️, - добавила комментарий певица Даша Астафьева.
- У меня один вопрос: как тележка не перевернулась?😂😂😂 А Вы, Анна, прекрасны😍
- Грация и красота 👍🏻👍🏻👍🏻
- Зацепила ногами бутылку, а потом промывать😉😂
- Аж настрій підняли😁😁 красуня
- Аня, браво! Класс! При такой физподготовке никакой вирус не страшен!, - написали в Сети.
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