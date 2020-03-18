Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Ризатдинова села на шпагат прямо в супермаркете - видео

Комментариев: 0
Спортсменка показала, как покупает все необходимое в карантин.

Анна Ризатдинова села на шпагат прямо в супермаркете - видео
Анна Ризатдинова села на шпагат прямо в супермаркете - видео
instagram.com/anna_rizatdinova

Читай также: Черный лебедь: Ризатдинова очаровала Сеть снимками в купальнике

Украинская гимнастка, которая получила бронзовую медаль на Олимпийских играх, финалистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова приобщилась к флешмобу звезд - и показала, как соблюдает правила карантина.

В Инстаграм знаменитость добавила видео, снятое в одном из столичных супермаркетов. Анна ходит с тележкой, наполненной продуктами и туалетной бумагой - и докладывает в нее питьевую воду. На спортсменке надета белая защитная маска. В какой-то момент Ризатдинова поднимает ногу на ручке тележки и буквально садится на шпагат.

#2денькарантина 😷 #stretching #underarmour #qarantine #rhythmicgymnastics, - отметила хештеги Анна.

Читай также: "Красотка": Ризатдинова засветилась в эффектном наряде

Подписчики активно комментируют ролик, отмечая, что Анна подняла им настроение:

  • Можно я с тобой разок схожу? - пошутила телеведущая, блогер Маша Ефросинина.
  • Ох❤️, - добавила комментарий певица Даша Астафьева.
  • У меня один вопрос: как тележка не перевернулась?😂😂😂 А Вы, Анна, прекрасны😍
  • Грация и красота 👍🏻👍🏻👍🏻
  • Зацепила ногами бутылку, а потом промывать😉😂
  • Аж настрій підняли😁😁 красуня
  • Аня, браво! Класс! При такой физподготовке никакой вирус не страшен!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассекретила отношения с Прохоровым. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Ризатдинова, Коронавирус, маска, шпагат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь