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Дочь Умы Турман выпустила первый клип (видео)

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Майя Хоук презентовала клип на песню из дебютного альбома.
Дочь Умы Турман выпустила первый клип (видео)
Дочь Умы Турман выпустила первый клип (видео)
Getty images

Дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука, актриса, модель и певица Майя Хоук выпустила первый видеоклип. 21-летняя звезда сняла видео на композицию “By Myself“.

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Презентация видео состоялась во вторник, 17 марта, на официальном ютуб-канале 21-летней знаменитости. Отметим, что трек  “By Myself“ войдет в дебютный альбом Хоук - “Blush“, релиз которого запланирован на 19 июня. Текст песни написала сама Майя, а автором музыки выступил Джесси Харрис.

Ранее сообщалось, что британская рок-группа Coldplay сняла клип на улицах Киева.

 

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Теги: Ума Турман, Майя Хоук
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Источник: Ivona bigmir)net

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