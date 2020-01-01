Дочь Умы Турман выпустила первый клип (видео)
Майя Хоук презентовала клип на песню из дебютного альбома.
Дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука, актриса, модель и певица Майя Хоук выпустила первый видеоклип. 21-летняя звезда сняла видео на композицию “By Myself“.
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Презентация видео состоялась во вторник, 17 марта, на официальном ютуб-канале 21-летней знаменитости. Отметим, что трек “By Myself“ войдет в дебютный альбом Хоук - “Blush“, релиз которого запланирован на 19 июня. Текст песни написала сама Майя, а автором музыки выступил Джесси Харрис.
Ранее сообщалось, что британская рок-группа Coldplay сняла клип на улицах Киева.
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