Британская рок-группа Coldplay сняла клип на улицах Киева - видео
Всемирно известный британский рок-коллектив Coldplay снял новый видеоклип в столице Украины. Музыканты презентовали ролик на трек “Trouble In Town“, который вошел в альбом “Everyday Life“.
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Над клипом работала украинская компания Radioaktive Film, а режиссером выступила ирландка Айофи Макардл. Премьера видео “Trouble In Town“ состоялась 12 марта на официальном ютуб-канале группы.
Отметим, что в клипе можно увидеть станцию метро “Олимпийская“, ЖК Chicago Central, торговый центр “Украина“, улицу Старовокзальную и Premier Hotel Lybid.
Напомним, ранее британский рэпер Zayn снял клип в Киеве.
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