Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Британская рок-группа Coldplay сняла клип на улицах Киева - видео

Комментариев: 0
Coldplay презентовали видео на трек "Trouble In Town" из нового альбома "Everyday Life".
Британская рок-группа Coldplay сняла клип на улицах Киева - видео
Британская рок-группа Coldplay сняла клип на улицах Киева - видео
Скриншот из видео

Всемирно известный британский рок-коллектив Coldplay снял новый видеоклип в столице Украины. Музыканты презентовали ролик на трек “Trouble In Town“, который вошел в альбом “Everyday Life“.

Читай также: “Евровидение 2020“: С какой песней выступит Little Big

Над клипом работала украинская компания Radioaktive Film, а режиссером выступила ирландка Айофи Макардл. Премьера видео “Trouble In Town“ состоялась 12 марта на официальном ютуб-канале группы.

Отметим, что в клипе можно увидеть станцию метро “Олимпийская“, ЖК Chicago Central, торговый центр “Украина“, улицу Старовокзальную и Premier Hotel Lybid.  

Напомним, ранее британский рэпер Zayn снял клип в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Coldplay, клипы снятые в киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь