Coldplay презентовали видео на трек "Trouble In Town" из нового альбома "Everyday Life".

Британская рок-группа Coldplay сняла клип на улицах Киева - видео Скриншот из видео

Всемирно известный британский рок-коллектив Coldplay снял новый видеоклип в столице Украины. Музыканты презентовали ролик на трек “Trouble In Town“, который вошел в альбом “Everyday Life“.

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Над клипом работала украинская компания Radioaktive Film, а режиссером выступила ирландка Айофи Макардл. Премьера видео “Trouble In Town“ состоялась 12 марта на официальном ютуб-канале группы.

Отметим, что в клипе можно увидеть станцию метро “Олимпийская“, ЖК Chicago Central, торговый центр “Украина“, улицу Старовокзальную и Premier Hotel Lybid.

Напомним, ранее британский рэпер Zayn снял клип в Киеве.

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