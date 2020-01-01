На развлекательном шоу "СуперИнтуиция" ведущие "Подъема" вспомнили свои утра на Новом канале.

Читай также: Сын Евгения Сморигина пошел по его стопам

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов снова вместе на одной съемочной площадке. Однако на этот раз они встретились не как ведущие, а как звездные гости развлекательного шоу «СуперИнтуиция».

– Я потому и согласился, что мы давно не были вместе в кадре, – признался Горбунов. – Хорошая возможность увидеться и вспомнить прошлое.

Горбунов принципиально называл Ефросинину Марго Пресс-служба

– Мы провели вместе такой большой кусок жизни, – делится Ефросинина. – Я вообще считаю, что «Подъем» выжил столько лет только потому, что мы все время смеялись, как сумасшедшие. Именно это спасало нас от того, что происходило с нами физически. Мы не спали, болели, ссорились, толстели. Но именно смех давал нам силы противостоять всему. И до сих пор у Юры остается это феноменальное чувство юмора. Буквально только что он залетел в мою гримерку и показал, что зарегистрировался в TikTok. А моей дочке заявил: «Если ты не в TikTok, то ты уже старая» (смеется). В этом весь Юра. Ну кто поверит, что в этом году мы будем праздновать его 50-летие.

А вспомнить, как признаются оба, есть что.

Горбунов принципиально называл Ефросинину Марго Пресс-служба

– Юра наотрез отказывался называть меня Машей, – рассказала Новому каналу Ефросинина. – аргументировал, что такого имени в украинском языке нет. Мария мне категорически не нравилось. Поэтому мы сошлись на Марго. И даже недавно, когда писали для моего YouTube-канала «Экзамен», у Юры несколько раз проскочило «Марго» (улыбается).

– Почти каждый день мы встречались в прямом эфире, – говорит Горбунов. – И не важно, где были вчера, как чувствовали себя, сегодня должны были веселить. Поэтому получили на «Подъеме» просто колоссальный опыт.

Но, как и у всех, кто проводит много времени вместе, между соведущими бывало недопонимание.

Удастся ли найти общий язык ведущим «Подъема» после стольких лет «разлуки»? Смотрите уже сегодня, 18 марта, в 19:00 в «СуперИнтуиции» на Новом канале!

Ранее мы писали, как звезды проводят время на карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.