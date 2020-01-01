Сын звезды "Дизель шоу" хочет быть актером.

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Большинство родителей мечтают, чтобы их дети продолжили семейный бизнес, или выбрали ту же профессию. Как говорится, надо же свой опыт кому-то передать! Но всегда ли детям это интересно, более того, нужно?!

Актер «Дизель Шоу», телеведущий, сценарист и многодетный отец Евгений Сморигин признается, что он гордится талантами своих детей. Однако никому не навязывает профессию актера. За кулисами шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Евгений рассказал, кто из троих детей имеет желание ходить с ним на кастинги.

– Мой старший сын Алексей любит сниматься в кино, сериалах и шоу, – говорит актер. – Иногда мы попадаем в один проект. Тогда проводим много времени вместе на съемочной площадке. Знаете, такие моменты приносят нам радость и очень объединяют.

Сын Евгения Сморигина пошел по его стопам Пресс-служба

– У меня за плечами большой актерский опыт, – рассказывает Евгений. – Рад, что могу поделиться им не только с коллегами, но и Алексеем.

Евгений говорит, что сын всегда прислушивается к его профессиональным советам.

Младшие дети актера – Лиза и Саша – тоже мечтают стать актерами. Но вот на кастинги ходить пока отказываются. Евгений признается, что время от времени мотивирует их, чтобы и они проявили свои способности.

– Дома Лиза и Саша – артисты, – с улыбкой говорит актер. – Но мне приходится много «работать» над тем, чтобы они хоть иногда публично демонстрировали свои таланты.

Смотрите шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале по вторникам в 19:00

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