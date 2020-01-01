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Вышли сфоткаться: Леся Никитюк показала, где и с кем проводит карантин

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Телеведущая поехала в гости к маме и занимается английским с племянницей .

Вышли сфоткаться: Леся Никитюк показала, где и с кем проводит корантин
Вышли сфоткаться: Леся Никитюк показала, где и с кем проводит корантин
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая прославилась благодаря тревел-шоу "Орел и решка", а сейчас ведет стразу несколько популярных проектов на украинском ТВ, включая "Хто зверху" и "Хто проти блондинок", пожаловалась подписчикам на карантин. В Инста-сториз телеведущая записала видео, в котором сообщила, что не может даже представить, чем будет заниматься три недели, во время которых отменили съемки программ.

Пока в Украине установили карантин, Никитюк уехала в гости к своей маме в город Хмельницкий - и проводит много времени со своей племянницей. Леся сообщила, что будет усиленно заниматься с ней английским.

Вышли сфоткаться: Леся Никитюк показала, где и с кем проводит карантин
Вышли сфоткаться: Леся Никитюк показала, где и с кем проводит карантин
instagram.com/lesia_nikituk

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Но даже в карантине телеведущая не забывает баловать своих подписчиков свежими эффектными фото. Так, с самого утра звезда сделала снимок с утренней прогулки со своим псом Рафиком. Леся позирует в спортивном топе и брюках, поверх которых надета ярко-голубая шубка.

Выбежали сфоткаться - и назад, - подписала фото Никитюк.

Вышли сфоткаться: Леся Никитюк показала, где и с кем проводит карантин
Вышли сфоткаться: Леся Никитюк показала, где и с кем проводит карантин
instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали. что Леся Никитюк ошеломила сексапильным фото.

 

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Теги: Леся Никитюк, карантин, родственники звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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