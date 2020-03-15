Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой: фото

Ведущая также пожаловалась фанам на фотографов .

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Леся Никитюк, которая недавно похвасталась фигурой в бикини, в очередной раз обнажилась на фото. Популярная ведущая разместила в своем Инстаграм пост, в котором засветила грудь и пожаловалась, что всегда недовольна фотосессиями.

На кадрах Леся Никитюк запечатлена в облегающих лосинах золотого цвета, которые подчеркнули ее стройные длинные ноги, и блузке в тон. После звезда решила позировать и без нее, обнажив пышный бюст.

Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность, - написала в публикации Никитюк.

В комментариях подписчики артистки засыпали ее восторженными комплиментами:

“Огонь“

“Тут женственность аж випирає“

“Огого, ефектно, гарне та естетичне фото“.

Ранее Леся Никитюк показала, как развлекается на “пенной“ вечеринке.

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