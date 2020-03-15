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Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой: фото

Комментариев: 4
Ведущая также пожаловалась фанам на фотографов .
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Instagram

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Леся Никитюк, которая недавно похвасталась фигурой в бикини, в очередной раз обнажилась на фото. Популярная ведущая разместила в своем Инстаграм пост, в котором засветила грудь и пожаловалась, что всегда недовольна фотосессиями.

На кадрах Леся Никитюк запечатлена в облегающих лосинах золотого цвета, которые подчеркнули ее стройные длинные ноги, и блузке в тон. После звезда решила позировать и без нее, обнажив пышный бюст.

Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность, - написала в публикации Никитюк.

В комментариях подписчики артистки засыпали ее восторженными комплиментами:

  • “Огонь“
  • “Тут женственность аж випирає“
  • “Огого, ефектно, гарне та естетичне фото“.

Ранее Леся Никитюк показала, как развлекается на “пенной“ вечеринке

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Теги: Леся Никитюк, фото, ведущая
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  15.03.2020, 10:34
Оценка:  0
гость
Леся, ну откуда возмется женственность у селючки???? Перестань позорится, со своими фото. Девочку можно вывезти из села, но село из девочки никогда.
гость  (аноним)  15.03.2020, 10:31
Оценка:  0
гость
Леся, поезжай в Италию, там сейчас можно сделать классную фотосессию.
гость  (аноним)  15.03.2020, 10:15
Оценка:  0
гость
Ты не довольна фотосессией от того, что ты родилась в колхозе и постоянно с мамой ходила на ферму, а там коровы с твоим лицом.
русскАй  (аноним)  15.03.2020, 10:12
Оценка:  0
русскАй
Ну какая нах еще у нее может быть фигура с ростом 180??? Лишний грамм и лошадку не поднять. Хотя ее итак ни один свидомыт не поднимет гыгыгы. Слава путЕну обнуленному!
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