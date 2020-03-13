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Пупсик с розами: Никитюк очаровала Сеть домашним фото

Комментариев: 2
Телеведущая показала подписчикам своего пса Рафика.

Пупсик с розами: Никитюк очаровала Сеть домашним фото
Пупсик с розами: Никитюк очаровала Сеть домашним фото
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась шикарным ремонтом в своей квартире, очаровала Сеть новым “домашним“ снимком. В Инстаграм знаменитость выставила фото своего любимого пса Рафика, который позирует на постели звезды, на которой лежит букет из 5 молочных роз. Песик забавно смотрит в камеру и похож на мягкую игрушку.

Мой пупсик🥰, - подписала фото Леся и тегнула официальную страницу Рафика.

Пупсик с розами: Никитюк очаровала Сеть домашним фото
Пупсик с розами: Никитюк очаровала Сеть домашним фото
instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики Леси расхвалили фото, отметив, что песик позирует со знанием дела.

  • Какая прелесть белоснежная🤗😉
  • Это же надо было таким красивым родиться❤️
  • Мои любимые цветы - белые (особенно розы), а дома меня всегда ждёт белая кошка Эльза😊😊😊
  • Так он у тебя/модельный паренечек/？🤗
  • Ой какой красивый ❤️❤️❤️ сколько ему?😘
  • Ой, чудо !!! Позирует !!!😂😉👍👍👍💕💕💕, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила Сеть снимком в купальнике.

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Теги: Леся Никитюк, питомцы звезд, собака
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гостьь  (аноним)  13.03.2020, 16:51
Оценка:  0
гостьь
прям б. ля. ть очаровала!
гость  (аноним)  13.03.2020, 16:32
Оценка:  0
гость
Пупсик с розами? А у Леськи писька с герпесом!
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