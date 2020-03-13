Телеведущая показала подписчикам своего пса Рафика.

Пупсик с розами: Никитюк очаровала Сеть домашним фото instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась шикарным ремонтом в своей квартире, очаровала Сеть новым “домашним“ снимком. В Инстаграм знаменитость выставила фото своего любимого пса Рафика, который позирует на постели звезды, на которой лежит букет из 5 молочных роз. Песик забавно смотрит в камеру и похож на мягкую игрушку.

Мой пупсик🥰, - подписала фото Леся и тегнула официальную страницу Рафика.

Пупсик с розами: Никитюк очаровала Сеть домашним фото instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики Леси расхвалили фото, отметив, что песик позирует со знанием дела.

Какая прелесть белоснежная🤗😉

Это же надо было таким красивым родиться❤️

Мои любимые цветы - белые (особенно розы), а дома меня всегда ждёт белая кошка Эльза😊😊😊

Так он у тебя/модельный паренечек/？🤗

Ой какой красивый ❤️❤️❤️ сколько ему?😘

Ой, чудо !!! Позирует !!!😂😉👍👍👍💕💕💕, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила Сеть снимком в купальнике.

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