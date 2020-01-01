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Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе

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Ирина Горовая снялась в корсете для одного из популярных глянцев.

Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
instagram.com/ira.gorovaya

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Экс-супруга украинского продюсера, рэпера Потапа, продюсер и бизнес-коуч Ирина Горовая поразила подписчиков пикантным образом. В Инста-сториз знаменитость показала кадры фотосессии для украинских глянцев, на которых засветилась в провокационном аутфите. 

Ирина позирует в черном корсете и брюках с высоким поясом, ее образ дополняют туфли на высокой шпильке и серый пиджак. Горовая принимает соблазнительные позы, то отклоняясь назад, то подавшись немного вперед к камере.

Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
instagram.com/gorovaya_irina

Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
instagram.com/gorovaya_irina

Также в Инста-сториз Ирина добавила кадр из фотосессии в белом брючном костюме и в темных очках - на фото видно, что звезда позирует без белья.

Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
Невероятно сексуальна: Экс-супруга Потапа позировала в пикантном образе
instagram.com/gorovaya_irina

Ранее мы писали, что Ирина Горовая прокомментировала распад группы "Время и стекло".

 

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Теги: Ирина Горовая, пикантное фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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